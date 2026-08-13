Явка на выборах в Курултай может быть выше, чем в 2023 году - эксперт

Явка на предстоящих выборах в Курултай может оказаться выше показателя парламентских выборов 2023 года. Этому способствует более активный характер нынешней избирательной кампании, усиление партийной конкуренции и вовлечение различных групп населения в электоральный процесс.

Об этом заявила директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова на экспертной платформе «Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты» в Алматы. Организатором выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Эксперт представила динамику участия казахстанцев в общенациональных избирательных кампаниях последних лет. На президентских выборах 2019 года явка составила 77,5%, на парламентских выборах 2021 года – 63,3%. На президентских выборах 2022 года показатель составил 69,44%, тогда как на парламентских выборах 2023 года – около 54,14%.

По словам Садвокасовой, эти показатели свидетельствуют о том, что уровень участия граждан зависит от характера конкретной электоральной кампании. В рассматриваемый период более высокая активность наблюдалась на президентских выборах, где голосование носит более персонализированный характер.

Вместе с тем нынешняя парламентская кампания проходит в новых условиях. Возросла активность партий, заметную роль в информировании избирателей играют теледебаты и цифровые коммуникации, а сама электоральная повестка становится более интенсивной. Это создаёт дополнительные предпосылки для вовлечения граждан в голосование.

Текущие социологические исследования также фиксируют высокий уровень потенциальной активности: по данным различных замеров, о готовности принять участие в выборах 23 августа заявляют от 70,3 до 75,6% респондентов.

Есть основания ожидать, что явка на предстоящих выборах может превысить показатель парламентской кампании 2023 года. Сегодня мы видим более активную работу партий, интенсивную информационную кампанию и высокий уровень заявленной готовности граждан голосовать. Вместе с тем 70–75% – это пока декларируемая готовность, и итоговая явка будет зависеть от того, насколько интерес и вовлеченность избирателей сохранятся до дня голосования, - отметила Айгуль Садвокасова.

На электоральное участие, по мнению эксперта, влияет целый комплекс факторов: место проживания, уровень доверия, доступность информации, ощущение возможности влиять на политические процессы и воспринимаемая конкурентность выборов.

Неопределившихся становится меньше

По мере приближения выборов в Курултай в Казахстане заметно сокращается доля избирателей, которые ещё не определились со своими партийными предпочтениями. Это может свидетельствовать о постепенной консолидации электорального выбора на фоне активизации агитационной и информационной кампании.

По представленным экспертом данным, доля неопределившихся снизилась с 22,6% в исследовании КИСИ до 8,4% во втором замере Института евразийской интеграции и до 5,3% в наиболее позднем исследовании Института общественной политики. Таким образом, разница между первым и последним замерами составляет 17,3 процентного пункта.

Сокращение доли неопределившихся – одна из наиболее выраженных тенденций текущей кампании. По мере приближения дня голосования и усиления информационной активности партий все больше граждан формируют свои электоральные предпочтения. Вместе с тем результаты опросов следует рассматривать прежде всего как индикатор происходящих изменений, а не как точный прогноз итогов голосования, - отметила Айгуль Садвокасова.

По словам эксперта, особенность нынешней кампании связана и с новым форматом выборов. Казахстанцы избирают новый однопалатный Парламент по партийным спискам. В этих условиях возрастает значение узнаваемости политических сил, качества общенациональной кампании и способности партий мобилизовать своих сторонников.

При этом высокая заметность партий в цифровой среде сама по себе не означает высокой вероятности голосования за неё. Социальные сети позволяют значительно расширить аудиторию политического контента, однако между его просмотром и решением прийти на участок и поддержать конкретную политическую силу существует дистанция.

Высокий охват в социальных сетях еще не равен электоральной поддержке. Переход от просмотра политического контента к реальному голосованию зависит от доверия, ощущения избирателем возможности влиять на ситуацию и, главное, от способности партии предложить понятный результат, - подчеркнула Садвокасова.

Особое значение приобретает работа политических партий непосредственно в регионах. Как показывают исследования местных выборов, на электоральное поведение влияют не только общенациональные программы и информационная активность, но и плотность социальных связей. На местном уровне эффективными остаются непосредственные встречи с жителями, работа волонтёров и местных партийных представителей, а также коммуникация через популярные социальные сети и мессенджеры.

По мнению эксперта, это даёт дополнительные возможности партиям с развитой региональной инфраструктурой. Известная на национальном уровне политическая сила может обладать высокой узнаваемостью, но при этом испытывать сложности с мобилизацией сторонников в конкретных населённых пунктах, если её присутствие на местах недостаточно развито.

В целом опубликованные социологические исследования уже позволяют увидеть ряд устойчивых тенденций текущей кампании. При этом наиболее важной интригой остаётся не только соотношение рейтингов отдельных политических сил, но и то, сколько партий в итоге смогут преодолеть 5-процентный барьер и получить представительство в новом Курултае.