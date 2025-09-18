В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан были внесены важные изменения в Правила проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, передает BAQ.KZ.

Эти шаги направлены на повышение прозрачности и эффективности экспертных процедур и стали результатом предписаний Высшей аудиторской палаты (ВАП).

В мае текущего года прошёл государственный аудит, в ходе которого специалисты ВАП оценили, насколько эффективно Минздрав и подведомственные организации обеспечивают граждан и медицинские учреждения необходимыми лекарствами и изделиями медицинского назначения.

По итогам проверки Министерству было поручено уточнить сроки работы Экспертного совета и порядок подачи заявлений на проведение инспекций, а также привести правила экспертизы в полное соответствие с требованиями Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Для реализации этих рекомендаций 25 августа был подписан приказ министра здравоохранения №83, который конкретизирует сроки работы Экспертного совета и регламентирует организацию и проведение инспекций.

Эти меры призваны повысить эффективность контроля за обращением лекарств и медизделий, что в конечном итоге улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения страны.