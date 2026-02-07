В Алматы состоялось экспертное обсуждение на тему "Новая Конституция Казахстана: обретение новых смыслов и ценностей казахстанского общества", передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие, организованное Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК, стало площадкой для профессионального анализа проекта новой Конституции и экспертной оценки конституционной реформы как системного обновления правовых, ценностных и институциональных основ государства.

В обсуждении приняли участие представители научного сообщества, эксперты и члены Конституционной комиссии. Участники рассмотрели ключевые положения проекта, включая соотношение международного и национального права, гуманитарные и ценностные аспекты реформ, развитие механизмов гражданского участия и укрепление взаимодействия между государством и обществом.

Директор Института языкознания имени А. Байтурсынова Анар Фазылжанова отметила, что учет гуманитарного измерения реформ и культурно-идентификационных факторов способствует сохранению преемственности общественного развития и укреплению ценностных ориентиров.

"В проекте Конституции предусмотрены механизмы учета интересов различных социальных групп и институтов гражданского общества", - сказала заместитель генерального директора ИФПР по научной работе Шолпан Джаманбалаева.

Руководитель Центра мировой и казахской философии ИФПР Серик Нурмуратов добавил, что обсуждение проекта свидетельствует о высокой вовлеченности общества и важности сохранения устойчивых конституционных норм.

По итогам встречи участники отметили, что проект новой Конституции формирует качественно обновленную правовую модель развития страны и поддержали конституционную реформу как важный этап модернизации государства и общества.