В экспертном сообществе Казахстана развернулась дискуссия о том, где проходит граница между профессиональной аналитикой и публичной позицией, ориентированной на ожидания аудитории. Поводом стала публикация политолога Марата Шибутова, в которой он раскритиковал ряд заявлений своего коллеги Досыма Сатпаева по проекту новой Конституции, передаёт BAQ.KZ

Противоречия у политолога Шибутова вызвали сразу несколько тезисов: и критика пропорциональной системы формирования представительных органов, и требования к кандидатам в президенты, позиция Сатпаева по поводу безусловного приоритета международного права.

Избирательная система: вопрос аргументов

В ответ на критику пропорциональной системы выборов в Курултай, Шибутов выдвигает свою позицию. Он говорит, что при обсуждении избирательной системы важно смотреть на реальные результаты, а не на общие рассуждения.

По его мнению, сначала нужно понять, что изменилось на практике - например, стал ли лучше работать Мажилис после возвращения одномандатных округов. Он отмечает, что любые оценки избирательной модели должны опираться на конкретные факты и аргументы, а не только на мнения.

Требования к кандидатам: опыт или ограничение

Еще одной темой спора стали требования к кандидатам в президенты, включая наличие опыта государственной или выборной работы. Марат Шибутов опровергает аргументы о том, что необходимость стажа работы на госслужбе или на выборных должностях у кандидата в президенты дискриминационный.

“Вообще-то надо подумать, а на какие должности в нашей стране можно прийти без опыта работы в данной сфере? Особенно если они руководящие”, – пишет политолог.

Шибутов отмечает, что вопрос здесь связан прежде всего с уровнем профессиональной подготовки претендентов на высшую государственную должность.

Международное право и изменившийся контекст

В публикации также затронута позиция Сатпаева по поводу безусловного приоритета международного права.

“Вроде на дворе 2026 год, премьер-министр Марк Карни в Давосе заявил о том, что мир вступил в фазу “жестокой реальности”, в которой геополитика больше не ограничена международными нормами, но Сатпаев хочет еще за него держаться. Ау, мир поменялся!”, - говорит Шибутов.

По мнению автора публикации, обсуждение конституционных норм должно учитывать изменения в мировой политике и новые геополитические условия.

Политическая модель: спор о терминологии

Внимание политолога также привлекли слова Сатпаева о сохранении суперпрезидентской модели. Шибутов поставил под сомнение корректность такого определения при однократном сроке полномочий.

По его словам, традиционно суперпрезидентские полномочия предполагают либо длительное удержание власти, либо возможность нескольких сроков.

Вопрос о роли эксперта

Шибутов также затронул вопрос подхода к публичной экспертной деятельности, обратив внимание на так называемое “отзеркаливание” - ситуацию, когда спикер говорит аудитории именно то, что она хочет услышать.

По его мнению, такой подход может быть эффективным для завоевания симпатии, однако для эксперта он является признаком непрофессионализма. Он подчеркивает, что аналитик должен опираться на собственный анализ и выводы, а не на ожидания аудитории.

Полемика отражает более широкий вопрос о том, как должна строиться экспертная позиция в условиях публичных и политических дискуссий. Разные оценки конституционных реформ и политической модели остаются частью нормального экспертного процесса.

На момент публикации развернутый комментарий Досыма Сатпаева по данной полемике в открытых источниках отсутствует.