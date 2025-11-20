19 ноября в столице стартовала Международная научно-практическая конференция "Дороги и инновации" в рамках выставки "Kaztraffic-2025", передаёт BAQ.KZ.

Конференция стала одним из крупнейших отраслевых событий года, объединившее ведущих ученых, инженеров, представителей госорганов и компаний дорожно-строительной отрасли.

Организатором конференции выступил Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ) при поддержке Министерства транспорта РК.

КаздорНИИ приступил к комплексной работе по внедрению новых технологий в автодорожную отрасль Казахстана. Специалисты изучают передовой мировой опыт, анализируют ключевые инновации и оценивают возможность их адаптации. Параллельно дорожные ученые страны ведут собственные разработки.

"Сегодня у нас формируется отдельная программа развития автодорожной отрасли, в которой мы планируем внедрять новейшие технологии в строительстве и формировании транспортного каркаса", – отметил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров во время приветственного слова.

В этом году площадка собрала экспертов из порядка 20 государств, включая Соединенные Штаты Америки, Турцию, Россию, Италию и другие страны Евросоюза, представившие актуальные разработки и подходы в сфере строительства и содержания дорог.

Отечественные и иностранные участники конференции сосредоточились на ключевых вопросах, определяющих развитие дорожного сектора в ближайшие годы. В центре обсуждения оказались темы безопасных дорог, стандартизации и контроля качества, внедрения интеллектуальных транспортных систем, цифровизации отрасли, а также зимнего содержания дорог – направления, которое особенно актуально для стран с суровым климатом. Конференция стала площадкой, где научные решения и производственные практики встретились, чтобы выработать единый подход к решению наиболее острых проблем дорожного хозяйства.

Представители КаздорНИИ отметили, что отечественные разработки сегодня становятся важной частью трансформации отрасли и уже показывают реальные результаты на практике.

"Уже сегодня казахстанская дорожная наука создает конкурентоспособные решения, востребованные как в содержании дорог, так и в строительстве новых объектов. На конференции мы представили ряд отечественных добавок и материалов, разработанных учеными КаздорНИИ. Мы уже активно внедряем эти технологии, и первые результаты подтверждают их эффективность в реальных условиях эксплуатации", – подчеркнула директор департамента развития науки и инноваций КаздорНИИ Адия Жумагулова.

Среди казахстанских разработок ученые отмечают новые антигололедные материалы, стабилизаторы грунта и другие инновационные добавки, позволяющие повысить долговечность покрытий и снизить затраты на эксплуатацию дорог. По словам экспертов института, локализация технологий открывает возможность не только укрепить отраслевую независимость Казахстана, но и предложить инновационные решения на международном уровне.

Параллельно с конференцией прошла XXI Международная выставка "Kaztraffic-2025". В этом году выставка объединила более 200 компаний из Казахстана, Китая, Турции, Италии, Франции, Канады, Узбекистана и других государств. Мировые бренды представили новейшую дорожно-строительную технику, материалы и оборудование, включая решения, впервые продемонстрированные в Центральной Азии.