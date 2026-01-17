Казахстанский чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы оказался в центре допингового скандала. Накануне его поединка против кубинца Эрисланди Лара, действующего чемпиона мира по версии WBA, в крови казахстанского боксера был обнаружен мельдоний.

После обнародования результатов допинг-пробы A команда Алимханулы инициировала процедуру вскрытия пробы B. В настоящее время сторона боксера ожидает итогов повторного анализа. Именно они могут стать ключевыми для дальнейшей судьбы спортсмена. О том, как сложившаяся ситуация способна повлиять на карьеру чемпиона, корреспондент BAQ.kz побеседовал с экспертами.

Бой, который мог изменить всё

Поединок против Лары рассматривался как один из важнейших в карьере Жанибека Алимханулы. В случае победы он мог добавить к уже имеющимся поясам титул WBA и вплотную приблизиться к статусу абсолютного чемпиона мира.

Однако в самый последний момент допинг-тест дал неоднозначный результат. Теперь именно итоги пробы B будут во многом определять дальнейшее спортивное будущее Алимханулы — включая его участие в чемпионских боях и борьбу за титулы.

Подобные истории — не неожиданность

Известный американский обозреватель бокса и ММА Кевин Айол признаётся, что новость о положительной допинг-пробе не стала для него сенсацией.

"Удивлён ли я? Не особо. Я не считаю, что Жанибек — читер, но многие боксеры принимали запрещённые препараты, поэтому подобные истории никогда не бывают полной неожиданностью".

Айол подчёркивает, что расхождения между результатами пробы A и пробы B в профессиональном спорте случаются крайне редко. По его мнению, выбранная командой линия защиты выглядит не самой удачной.

"Вместо того чтобы отрицать факт, ему было бы разумнее объяснять, как это могло попасть в организм. Современное допинг-тестирование очень точное и продвинутое — вероятность ошибки практически нулевая. Я не могу вспомнить ни одного недавнего примера, когда проба A была положительной, а проба B — отрицательной".

При этом эксперт считает, что даже в случае подтверждения нарушения карьера Алимханулы в целом может не пострадать критически — соперники вряд ли откажутся выходить против него в ринг.

В то же время упущенный бой с Ларой, по мнению Айола, имел бы особое значение.

"Лара уже возрастной боксер, и Жанибек считался бы явным фаворитом. Но при этом уровень оппозиции Жанибека пока не самый высокий, поэтому победа над Ларой дала бы ему узнаваемого соперника и важное имя в резюме".

Говоря о причинах подобных допинговых историй, обозреватель отмечает, что установить виновного удаётся далеко не всегда.

"Трудно сказать, как именно это могло произойти. Иногда причина — сам боксер. Иногда препарат может дать нутрициолог или повар. Бывает и так, что спортсмен принимает загрязнённые добавки. Вариантов много, но чаще всего всё же это осознанный выбор самого бойца".

"Пробелы в командной работе"

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Айдар Махметов также считает, что вероятность отрицательного результата пробы B крайне невелика. По его словам, именно повторный анализ станет решающим фактором — и последствия могут быть весьма серьёзными.

"Ситуация с положительной пробой Жанибека Алимханулы, конечно же, негативно повлияет на его карьеру. Если результат допинг-пробы B окажется положительным (а в этом очень высокая доля вероятности), то ему грозят дисквалификация, потеря всех чемпионских поясов и денежный штраф. Учитывая, что Жанибеку в апреле исполнится 34 года, вся эта ситуация сильно осложнит возвращение на былые позиции".

Эксперт отмечает, что в профессиональном боксе дисквалификации, как правило, не бывают чрезмерно длительными, однако многое зависит от статуса и медийной значимости спортсмена.

"Будем надеяться, что если допинг-проба В окажется положительной, то отлучение от спорта будет недолгим. Также есть вероятность того, что вторая допинг-проба будет отрицательной. В этом случае Жанибек сохранит все свои пояса. Но вероятность подобного исхода чрезвычайно мала".

Оценивая потенциальный эффект от победы над Ларой, Махметов подчёркивает: несмотря на не самый зрелищный стиль кубинца, его опыт и статус сделали бы такой успех по-настоящему громким.

"В случае победы Жанибек становился бы обладателем сразу трех чемпионских поясов. Не замечать его, несмотря на скромные знания английского, было бы просто невозможно. А там, глядишь, не за горами был бы бой за звание абсолютного чемпиона мира. Этого звания добиваются лишь единицы", - отметил эксперт.

По мнению эксперта, перед поединками подобного уровня команда обязана минимизировать любые риски — от тренировочного процесса до питания и витаминов. Именно здесь, считает Махметов, и мог быть допущен критический просчёт.

"Думаю, это пробелы в командной работе. Перед таким важным боем необходимо было учесть абсолютно все факторы, начиная от тренировочного процесса и заканчивая рационом питания и принимаемыми витаминами. Видимо где-то произошла ошибка, которая оказалась фатальной. Не исключаю и риск провокации", - подытожил Айдар Махметов.

Таким образом, ситуация вокруг допинг-пробы Алимханулы остаётся ключевой неопределённостью для всего среднего дивизиона. Итоги анализа пробы B не только определят судьбу намеченного поединка с Ларой, но и во многом повлияют на дальнейший вектор карьеры казахстанского чемпиона — его чемпионский статус, медийные перспективы и место среди ведущих боксёров мира. До оглашения окончательных результатов любые выводы преждевременны, однако сам факт произошедшего уже стал серьёзным испытанием как для спортсмена, так и для его команды.