Бывший вице-президент усть-каменогорского "Торпедо" Юрий Петухов прокомментировал уверенную победу сборной Казахстана над Японией на чемпионате мира-2026, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

По его словам, казахстанская команда заметно превосходила соперника по всем компонентам игры.

"Сборная Казахстана вновь была на голову сильнее соперника. Японцы самоотверженно оборонялись, но их хватило лишь на первый период. В дальнейшем преимущество казахстанцев было подавляющим. Я посмотрел уже всех соперников и не увидел ни одного, кто мог бы составить конкуренцию нашей команде. Необходимо просто не расслабляться и играть в свой агрессивный, атакующий хоккей", - отметил специалист.

Следующий матч на турнире сборная Казахстана проведёт против Польши - встреча состоится 5 мая в 22:30.

Отметим, что для выхода в элитный дивизион чемпионата мира необходимо занять первое или второе место.

Сборная Казахстана разгромила Японию во втором матче первого дивизиона чемпионата мира со счётом 6:0. Под руководством Талгата Жайлауова команда провела уверенный матч, забросив шесть безответных шайб.

Во втором периоде отличились Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов и Дмитрий Бреус. В заключительной двадцатиминутке преимущество закрепили Алихан Асетов, Роман Старченко и Кирилл Ляпунов.

Ранее казахстанская команда обыграла Литву со счётом 4:1.