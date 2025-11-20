Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, в котором оценивались перспективы стоимости нефти, экономического роста, инфляции, базовой ставки и динамики внешней торговли, передаёт BAQ.KZ.

Оценки по средней цене нефти Brent на ближайшие годы были незначительно пересмотрены в сторону понижения.

• В 2025 году эксперты ожидают цену на уровне 68,7 доллара за баррель.

• В 2026 году — 63,8 доллара,

• в 2027 году — 64,1 доллара.

При этом прогнозы по экономическому росту улучшились:

• на 2025 год — с 5,6% до 5,9%,

• на 2026 год — с 4,8% до 4,9%,

• на 2027 год — с 4,8% до 5%.

Ожидания по инфляции почти не изменились.

• Прогноз на конец 2025 года вырос с 12% до 12,3%.

• На 2026 и 2027 годы инфляционные ожидания остались прежними — 10% и 7%.

Более существенные корректировки коснулись базовой ставки: эксперты ожидают её повышение на всем прогнозном горизонте.

• На конец 2025 года медиана ожиданий выросла с 16,6% до 18%,

• на 2026 год — с 14,8% до 16%,

• на 2027 год — с 12% до 13%.

В опросе участвовали 14 организаций, включая профессиональных участников рынка, исследовательские центры, международные структуры и рейтинговые агентства.

Нацбанк подчеркнул, что опубликованные данные отражают независимое мнение экспертов и не являются официальным прогнозом регулятора.