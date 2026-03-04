Эксперты обсудили социальные гарантии в проекте новой Конституции
В Астане прошло заседание экспертного клуба SARAP, где обсудили социальные нормы и ожидания граждан в проекте новой Конституции.
В Астане на площадке Казахстанского института общественного развития состоялось заседание экспертного клуба SARAP, посвященное обсуждению социальных гарантий в проекте новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Темой встречи стала роль Конституции как общественного договора и баланс между социальными гарантиями государства и ожиданиями граждан. В обсуждении приняли участие эксперты, общественные деятели и представители государственных органов.
Председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова отметила, что в проекте Основного закона предусмотрен широкий блок социальных норм.
"В этих условиях социальные нормы Конституции воспринимаются обществом не как абстрактные формулировки, а как важная опора стабильности для семьи и повседневной жизни", - подчеркнула она.
По данным мониторинговых исследований института, более 80% граждан удовлетворены своей жизнью, а свыше половины ожидают её улучшения. При этом среди ключевых запросов населения остаются вопросы экономической безопасности, роста цен и долговой нагрузки.
Председатель Совета по инклюзии при Сенате Ляззат Калтаева отметила, что в проекте новой Конституции закрепляется принцип социального государства.
"Высшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, что социальная политика ориентирована на защиту личности и создание условий для её всестороннего развития", - сказала она.
Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам трудовых прав, здравоохранения и образования.
По словам представителя Министерства труда и социальной защиты населения Серика Беркамалова, новые положения направлены на повышение благосостояния граждан и развитие человеческого капитала.
Эксперт в сфере здравоохранения Марат Мамаев отметил, что предлагаемые изменения должны сделать систему более устойчивой.
"Социальное государство - это не обещание, что всё бесплатно. Это гарантированный доступ, солидарное финансирование и долгосрочная устойчивость", - подчеркнул он.
Участники дискуссии также обсудили вопросы образования и экономического развития. Эксперты сошлись во мнении, что успешность конституционных реформ будет во многом зависеть от качества их реализации и постоянного диалога государства с обществом.
По итогам встречи было отмечено, что укрепление социальных гарантий и прозрачность механизмов их реализации являются важными условиями общественной стабильности и дальнейшего развития страны.
