В Астане на площадке Казахстанского института общественного развития состоялось заседание экспертного клуба SARAP, посвященное обсуждению социальных гарантий в проекте новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Темой встречи стала роль Конституции как общественного договора и баланс между социальными гарантиями государства и ожиданиями граждан. В обсуждении приняли участие эксперты, общественные деятели и представители государственных органов.

Председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова отметила, что в проекте Основного закона предусмотрен широкий блок социальных норм.

"В этих условиях социальные нормы Конституции воспринимаются обществом не как абстрактные формулировки, а как важная опора стабильности для семьи и повседневной жизни", - подчеркнула она.

По данным мониторинговых исследований института, более 80% граждан удовлетворены своей жизнью, а свыше половины ожидают её улучшения. При этом среди ключевых запросов населения остаются вопросы экономической безопасности, роста цен и долговой нагрузки.

Председатель Совета по инклюзии при Сенате Ляззат Калтаева отметила, что в проекте новой Конституции закрепляется принцип социального государства.

"Высшими ценностями признаются человек, его жизнь, права и свободы. Это означает, что социальная политика ориентирована на защиту личности и создание условий для её всестороннего развития", - сказала она.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам трудовых прав, здравоохранения и образования.

По словам представителя Министерства труда и социальной защиты населения Серика Беркамалова, новые положения направлены на повышение благосостояния граждан и развитие человеческого капитала.

Эксперт в сфере здравоохранения Марат Мамаев отметил, что предлагаемые изменения должны сделать систему более устойчивой.

"Социальное государство - это не обещание, что всё бесплатно. Это гарантированный доступ, солидарное финансирование и долгосрочная устойчивость", - подчеркнул он.

Участники дискуссии также обсудили вопросы образования и экономического развития. Эксперты сошлись во мнении, что успешность конституционных реформ будет во многом зависеть от качества их реализации и постоянного диалога государства с обществом.

По итогам встречи было отмечено, что укрепление социальных гарантий и прозрачность механизмов их реализации являются важными условиями общественной стабильности и дальнейшего развития страны.