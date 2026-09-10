Эксперты объяснили, почему Токаев призывает отказаться от образа «вечно горюющей нации»

Призыв президента Касым-Жомарта Токаева отказаться от образа «вечно горюющей нации» и смотреть в будущее с оптимизмом имеет под собой серьезное научное и психологическое основание. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Обо всём, жёстко, но честно». Ранее Токаев заявил, что казахстанцам необходимо отказаться от привычки воспринимать себя через призму постоянной печали и трагедий. Президент подчеркнул, что молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью. По его словам, Казахстан должен стать «сильной и созидательной нацией».

Когда в инфополе звучат тезисы о том, что казахстанцам давно пора "отказаться от образа и характера вечно горюющей нации", чтобы добиться успеха нам нужно смотреть на мир с оптимизмом от нашего Главы Государства, то поверьте они звучат не спроста, — говорится в публикации Telegram-канала.

Авторы ссылаются на доклад Всемирного банка «Мышление, общество, поведение», в котором рассматривается влияние ментальных моделей и социальных стереотипов на поведение людей. В качестве примера приводится исследование Хофф и Пэнди, проведенное в Индии среди школьников. Мальчики из высших и низших каст решали головоломки. Когда происхождение участников оставалось неизвестным, результаты детей из разных каст практически не различались. Однако после того, как перед началом второго раунда имена и кастовую принадлежность участников объявили вслух, показатели мальчиков из низших каст снизились примерно на 23%.

Физически дети не стали глупее за секунду. Но активация негативной ментальной модели ("моя группа исторически слабее") вызвала фоновый стресс и парализующий страх ошибки, который буквально "съел" ресурс их мозга, — отмечают авторы.

При этом, как говорится в публикации, негативные установки способны влиять и на представителей привилегированных групп. В отдельной группе мальчиков из высших каст результаты также ухудшались после напоминания об их высоком статусе. Авторы связывают это с другой психологической ловушкой — ощущением собственной исключительности, которое способно снижать мотивацию к усилиям.

Негативные установки бьют по всем. Одних они лишают веры в себя и парализуют, других — расслабляют и лишают мотивации к труду. Если общество годами живет в ментальной рамке "нации-жертвы" — исторических трагедий, географии или внешних сил, — на макроуровне запускаются те же механизмы, — говорится в публикации.

При этом напрямую переносить результаты эксперимента с индийскими школьниками на целую нацию некорректно. Исследование показывает действие определенного психологического механизма в конкретных условиях, но не доказывает, что национальная идентичность автоматически приводит к аналогичному снижению эффективности общества. В публикации также рассматривается возможный способ изменить подобные установки.

Авторы ссылаются на эксперименты в США и Великобритании, где уязвимым группам и безработным вместо акцента на проблемах напоминали об их сильных сторонах и прошлых успехах.

Всемирный банк предлагает конкретное противоядие. Эксперименты в США и Великобритании доказали: когда уязвимым группам или безработным вместо их проблем напоминали об их сильных сторонах и прошлых успехах, их продуктивность и шансы найти работу резко возрастали. Мозг переключался из режима защиты в режим созидания, — отмечается в публикации.

Таким образом, тезис Токаева о необходимости новой ментальности можно рассматривать не как призыв забыть историю, а как предложение изменить отношение к ней. Историческая память может оставаться частью национальной идентичности, однако она не должна превращаться в ощущение постоянной обреченности.

Ранее политолог Риззат Тасым также объяснял слова президента как призыв к преодолению коллективного уныния и социальной апатии. По его мнению, акцент необходимо переносить с переживания прошлого на формирование будущего. В этом смысле идея Токаева о том, что Казахстан должен быть «сильной и созидательной нацией», получает дополнительное психологическое и социальное обоснование.