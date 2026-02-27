Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса экспертов, в котором оценивались ключевые показатели экономики: цена на нефть Brent, рост ВВП, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт, а также курс тенге, передает BAQ.KZ.

Согласно результатам, сценарные цены на нефть на 2026–2028 годы незначительно снизились: в 2026 году Brent ожидается на уровне $62 за баррель, в 2027 году — $63,7, в 2028 году — $65,3.

Тем не менее, прогнозы по росту экономики Казахстана улучшились: ВВП в 2026 году, по мнению экспертов, вырастет на 5% (ранее 4,8%), в 2027 году — 4,5% (ранее 4,4%), в 2028 году — 4,3% (ранее 4,2%).

Эксперты также ожидают снижения инфляции: медиана прогнозов по 2026 году составила 10% (ранее 10,8%), в 2027 году — 8%, в 2028 году — 7%. При этом базовая ставка на 2026 год остаётся практически неизменной — 15,9%, на конец 2027 года прогнозируется снижение до 12%, а в 2028 году — рост до 11%.

В опросе приняли участие 18 организаций: профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства.

Отмечается, что опрос не является официальным прогнозом Национального банка, а отражает мнения независимых экспертов о текущей и будущей макроэкономической ситуации в Казахстане и мире.