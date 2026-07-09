Эксперты предложили новые подходы к развитию культуры, образования и науки

В партии "Әділет" состоялась стратегическая сессия "Новая культура и становление нации".

В ходе встречи эксперты в области науки, образования, креативных индустрий, экологии и общественного развития представили предложения, направленные на укрепление человеческого капитала и развитие современных компетенций.

Член Бюро Политического совета партии "Әділет", председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаева отметила, что развитие человеческого капитала требует внедрения современных образовательных проектов и поддержки инициатив в регионах.

"Совместно с Министерством науки и высшего образования реализуется масштабная программа AI-Sana. Это программа подготовки ста тысяч казахстанцев, которые хотят развиваться и получать современные знания. Мы спрашиваем самих жителей регионов, какие творческие проекты они хотят реализовать и какая инфраструктура для этого необходима", – сказала Ляззат Чинкисбаева.

Директор Института истории государства Нурбек Пусырманов отметил, что долгосрочное развитие страны напрямую связано с качеством общественных институтов, верховенством закона и сохранением исторической памяти.

По его словам, укрепление гражданской ответственности должно идти параллельно с развитием науки, образования и культуры.

Отдельное внимание участники сессии уделили развитию молодежных инициатив, образования, креативной экономики и медиасреды. Эксперты обсудили вопросы подготовки кадров для новой экономики, поддержки креативных индустрий, развития культуры чтения, медиаграмотности и общественного диалога как важных элементов формирования ответственного общества.

Еще одной темой обсуждения стала экологическая культура. Участники представили предложения по цифровизации экологического мониторинга, развитию переработки отходов, повышению открытости экологических данных и более широкому применению научных разработок при принятии решений.

По итогам стратегической сессии участники договорились обобщить представленные предложения для их дальнейшего рассмотрения и использования в экспертной работе партии.