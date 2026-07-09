Эксперты предложили новые подходы к развитию культуры, образования и науки
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В партии "Әділет" состоялась стратегическая сессия "Новая культура и становление нации".
В ходе встречи эксперты в области науки, образования, креативных индустрий, экологии и общественного развития представили предложения, направленные на укрепление человеческого капитала и развитие современных компетенций.
Член Бюро Политического совета партии "Әділет", председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаева отметила, что развитие человеческого капитала требует внедрения современных образовательных проектов и поддержки инициатив в регионах.
"Совместно с Министерством науки и высшего образования реализуется масштабная программа AI-Sana. Это программа подготовки ста тысяч казахстанцев, которые хотят развиваться и получать современные знания. Мы спрашиваем самих жителей регионов, какие творческие проекты они хотят реализовать и какая инфраструктура для этого необходима", – сказала Ляззат Чинкисбаева.
Директор Института истории государства Нурбек Пусырманов отметил, что долгосрочное развитие страны напрямую связано с качеством общественных институтов, верховенством закона и сохранением исторической памяти.
По его словам, укрепление гражданской ответственности должно идти параллельно с развитием науки, образования и культуры.
Отдельное внимание участники сессии уделили развитию молодежных инициатив, образования, креативной экономики и медиасреды. Эксперты обсудили вопросы подготовки кадров для новой экономики, поддержки креативных индустрий, развития культуры чтения, медиаграмотности и общественного диалога как важных элементов формирования ответственного общества.
Еще одной темой обсуждения стала экологическая культура. Участники представили предложения по цифровизации экологического мониторинга, развитию переработки отходов, повышению открытости экологических данных и более широкому применению научных разработок при принятии решений.
По итогам стратегической сессии участники договорились обобщить представленные предложения для их дальнейшего рассмотрения и использования в экспертной работе партии.
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