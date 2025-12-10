Громкие заголовки и заманчивые картинки всё чаще становятся инструментом кибермошенников, передает BAQ.KZ со ссылкой на АРРФР.

Такой приём называется кликбейт — от английских слов click и bait, что дословно означает "нажать на приманку". Его главная цель — вызвать у человека сильный интерес и заставить перейти по ссылке, не задумываясь о последствиях.

Чаще всего кликбейт выглядит как сенсационное обещание мгновенной выгоды или эксклюзивной информации. Пользователям предлагают "айфон за полцены", неожиданное получение подарков или "универсальное средство", которое якобы решит все проблемы со здоровьем. Подобные сообщения активно рассылаются по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях от имени банков, блогеров, магазинов или организаций, которые в реальности могут не существовать.

Нередко такие заголовки сопровождаются видеороликами, для просмотра которых предлагают установить дополнительное приложение. После загрузки на устройство попадает вредоносное программное обеспечение, способное похищать персональные данные, пароли и даже обеспечивать злоумышленникам удалённый доступ к гаджету.

Переход по ссылке в большинстве случаев приводит пользователя на фишинговый сайт, визуально почти не отличимый от настоящего новостного портала или интернет-магазина. Не подозревая об обмане, человек вводит логин и пароль от личного кабинета либо указывает данные банковской карты. В результате вся конфиденциальная информация оказывается в руках мошенников.

Эксперты предупреждают, что насторожить должны медленная загрузка страницы, автоматические перенаправления на другие сайты и просьбы что-либо скачать. В подобных ситуациях вкладку необходимо немедленно закрыть и ни при каких обстоятельствах не вводить личные данные.

Для защиты своих устройств специалисты советуют запретить установку программ из сторонних источников, использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно его обновлять. Дополнительную защиту могут обеспечить расширения для браузеров, блокирующие рекламу и вредоносный контент. Полезные рекомендации по цифровой безопасности доступны на сайте Fingramota.kz.