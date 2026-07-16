Эксперты рассказали, какой будет экономика Казахстана до 2028 года
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Национальный Банк Казахстана представил результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертов. Участники исследования оценили перспективы роста экономики, динамику инфляции, цены на нефть, уровень базовой ставки, внешнюю торговлю и курс тенге.
В опросе приняли участие 16 организаций, включая профессиональных участников рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства. При этом опубликованные данные отражают независимые ожидания экспертов и не являются официальным прогнозом Национального Банка.
Рост экономики
Существенных изменений в оценках роста ВВП Казахстана эксперты не ожидают.
Согласно обновленным прогнозам, экономика страны может вырасти:
- в 2026 году – на 4,8%;
- в 2027 году – на 4,6%;
- в 2028 году – на 4,3%.
Аналитики также скорректировали ожидания по ценам на нефть марки Brent. В среднем они прогнозируют уровень:
- $84,6 за баррель в 2026 году;
- $75 за баррель в 2027 году;
- $71,8 за баррель в 2028 году.
Инфляция
Прогноз по инфляции на 2026 год сохранился на уровне 10%.
При этом ожидания на последующие годы немного улучшились: на 2027 год показатель снижен с 8% до 7,8%. На 2028 год прогноз остается на уровне 6,8%.
Эксперты считают, что снижение инфляционного давления будет происходить постепенно.
Базовая ставка
Ожидания по базовой ставке практически не изменились.
По прогнозам участников опроса, к концу:
- 2026 года ставка может составить 16%;
- 2027 года – 12,8%;
- 2028 года – 10,6%.
Таким образом, эксперты ожидают постепенного снижения стоимости заимствований по мере замедления инфляции.
Макроэкономический опрос проводится Национальным Банком Казахстана для оценки ожиданий профессионального сообщества и отражает мнение участников рынка о возможном развитии экономики страны в среднесрочной перспективе.
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