Эксперты рассказали, какой будет экономика Казахстана до 2028 года

Национальный Банк Казахстана представил результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертов. Участники исследования оценили перспективы роста экономики, динамику инфляции, цены на нефть, уровень базовой ставки, внешнюю торговлю и курс тенге.

В опросе приняли участие 16 организаций, включая профессиональных участников рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства. При этом опубликованные данные отражают независимые ожидания экспертов и не являются официальным прогнозом Национального Банка.

Рост экономики

Существенных изменений в оценках роста ВВП Казахстана эксперты не ожидают.

Согласно обновленным прогнозам, экономика страны может вырасти:

в 2026 году – на 4,8%;

в 2027 году – на 4,6%;

в 2028 году – на 4,3%.

Аналитики также скорректировали ожидания по ценам на нефть марки Brent. В среднем они прогнозируют уровень:

$84,6 за баррель в 2026 году;

$75 за баррель в 2027 году;

$71,8 за баррель в 2028 году.

Инфляция

Прогноз по инфляции на 2026 год сохранился на уровне 10%.

При этом ожидания на последующие годы немного улучшились: на 2027 год показатель снижен с 8% до 7,8%. На 2028 год прогноз остается на уровне 6,8%.

Эксперты считают, что снижение инфляционного давления будет происходить постепенно.

Базовая ставка

Ожидания по базовой ставке практически не изменились.

По прогнозам участников опроса, к концу:

2026 года ставка может составить 16%;

2027 года – 12,8%;

2028 года – 10,6%.

Таким образом, эксперты ожидают постепенного снижения стоимости заимствований по мере замедления инфляции.

Макроэкономический опрос проводится Национальным Банком Казахстана для оценки ожиданий профессионального сообщества и отражает мнение участников рынка о возможном развитии экономики страны в среднесрочной перспективе.