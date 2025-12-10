В Туркестане состоялся международный симпозиум "Философия Великой степи и правовая культура", посвящённый осмыслению влияния духовного и философского наследия степной цивилизации на современную правовую систему, передает BAQ.KZ.

Мероприятие было организовано по инициативе Конституционного Суда Республики Казахстан совместно с Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Ясави при поддержке акимата Туркестанской области.

Симпозиум объединил более 300 участников — философов, учёных-юристов, практиков, педагогов, представителей гражданского общества и молодёжи из стран Центральной Азии и Турции. Обсуждения были сосредоточены на роли традиционных ценностей Великой степи в формировании правового сознания и развитии современной правовой культуры.

Участникам симпозиума было зачитано поздравительное обращение заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Галымовны Балаевой.

"Всем известно, что в основе степной цивилизации лежат такие ценности, как нравственность, справедливость, солидарность и ответственность. Ввести эти ценности в современный научный оборот и направить на развитие правовой мысли – главная миссия сегодняшнего симпозиума", - отметила в своем обращении Балаева Аида.

С приветственным словом к участникам также обратился аким Туркестанской области Нуралхан Оралбаевич Кушеров.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 5 ноября 2025 года подписал Указ "Об утверждении Основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан".

Сложились такие принципы внутренней политики, как "Закон и порядок", "слышащее государство", "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство", "Адал азамат", "Чистый Казахстан".

Казахский народ имеет богатую историю в области управления страной и законотворчества, судопроизводства.

В государственной истории, правовом познании и сознании казахского народа [они] имеют большое культурно-социальное, политико-правовое значение", - подчеркнул Кушеров Нуралхан в своем обращении.

Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова в своём приветственном слове напомнила, что симпозиум проводится в год празднования 30-летия Конституции страны.

"Наследие степной правовой культуры – это философия и культура чести и ответственности. Сегодня она помогает укреплять правовое сознание и уважение к закону.

Право действует эффективно тогда, когда оно укоренено в [человеческих] ценностях и согласуется с культурным кодом народа", - отметила Эльвира Азимова.

По итогам симпозиума участники выразили пожелание сделать проведение данного форума регулярным и организовывать его на ежегодной основе в расширенном формате "Центральная Азия+", подчеркнув значимость диалога о ценностях, праве и культурной идентичности в условиях современных вызовов.