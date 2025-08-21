Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. В опросе приняли участие 13 организаций — аналитики, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства, передает BAQ.KZ.

Согласно данным опроса, участники повысили свои прогнозы по цене нефти марки Brent на прогнозный период. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти выросла с 68,9 до 69,5 долл. США за баррель. Для 2026 и 2027 годов эксперты ожидают стабилизацию цен на уровне 69,5 долл. США за баррель.

Прогнозы по экономическому росту Казахстана также пересмотрены в сторону повышения: на 2025 год — с 5,1% до 5,2%, на 2026 год — с 4,6% до 4,7%. При этом на 2027 год рост экономики прогнозируется на уровне 4,4%.

Инфляционные ожидания экспертов продолжили смещаться вверх: на 2025 год прогнозируется 11,3% (ранее — 11,0%), на 2026 год — 9,5% (ранее — 9,0%). При этом на 2027 год инфляция ожидается ниже предыдущих оценок — 6,5% вместо 7,0%.

Медианные значения прогнозов по базовой ставке на 2025 год сохранены на уровне 16,5%. На 2026 год ставка повышена с 14,0% до 14,3%, а на 2027 год ожидается снижение до 11,3% в связи с ослаблением инфляционного давления.

Национальный Банк Казахстана подчёркивает, что макроэкономический опрос отражает мнение профессиональных участников рынка и не является официальным прогнозом регулятора.