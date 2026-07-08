Эксперты: выборы в Курултай закрепят новую политическую модель

Сегодня в Астане состоялась экспертная платформа: «Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация».

Организаторами площадки, объединившей ученых-правоведов, политологов, социологов, экономистов, представителей ведущих аналитических центров страны и государственных органов, выступили Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Институт общественной политики.

Участники платформы обсудили конституционные основы предстоящих выборов в Курултай, особенности функционирования новой политической модели, роль политических партий и общественного контроля в реализации новой Конституции Республики Казахстан.

Модератором первой сессии, посвященной конституционно-правовым основам выборов в Курултай, выступил политолог Газиз Абишев. В ходе дискуссии участники рассмотрели конституционные основы формирования нового представительного органа, правовые гарантии проведения выборов, механизмы общественного контроля и обеспечения защиты избирательных прав граждан, а также роль информационного сопровождения предстоящей кампании.

Экс-депутат Мажилиса VIII созыва Марат Башимов подробно остановился на конституционных принципах организации выборов, отметив, что именно Основной Закон определяет место Курултая в системе государственной власти и задает правовые стандарты проведения электорального процесса.

Политолог, экс-депутат Мажилиса VIII созыва Айдос Сарым отметил, что предстоящая электоральная кампания станет первым практическим экзаменом для новой конституционной модели. По его мнению, именно качество первых выборов будет определять устойчивость новых институтов и уровень общественного доверия к ним.

Директор Института законодательства и правовой информации МЮ РК Жанар Джигитекова отметила значение судебной защиты, механизмов обжалования и юридической ответственности за нарушения избирательного законодательства.

Обсуждению стратегии и места политических партий в новой электоральной реальности была посвящена вторая сессия платформы. Ее модератором выступил директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов.

Во второй части экспертной платформы обсуждались трансформация партийной системы, развитие партийного строительства, повышение качества политического представительства, взаимодействие партий с различными социальными группами, а также влияние современных медиа на электоральные процессы.

Политолог Эдуард Полетаев отметил, что переход к формированию Курултая исключительно по партийным спискам существенно повышает роль политических партий как основного института представительства интересов общества.

В свою очередь проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, политолог Индира Рыстинаподчеркнула необходимость укрепления идеологической идентичности партий, развития кадрового потенциала и более точного понимания запросов различных социальных групп.

Политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов посвятил свое выступление противостоянию популизма и технократического подхода в современной политике. Он отметил, что долгосрочное доверие граждан формируется не эмоциональными лозунгами, а профессиональными решениями и содержательной работой партий.

Председатель Правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова подчеркнула необходимость перехода партий к адресной работе с различными аудиториями, отдельно остановившись на вопросах развития женского политического лидерства.

Президент Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила социологический взгляд на электоральное поведение граждан. Она отметила, что устойчивость новой политической модели зависит не только от качества институтов, но и от уровня политической культуры и постоянного взаимодействия партий с обществом.

По итогам обсуждения эксперты выразили уверенность, что успешное проведение первых выборов в Курултай станет важным фактором укрепления общественного доверия, дальнейшего развития демократических институтов и реализации принципов новой Конституции Республики Казахстан.