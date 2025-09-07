Алматинская область увеличила объем продукции, востребованной на зарубежных рынках, передаёт BAQ.KZ.

Экспорт сельскохозяйственной продукции в Алматинской области год от года растет. Это является показателем того, что потенциал аграрного сектора региона укрепляется, а его продукция становится востребованной на внешних рынках.

Согласно официальным данным, в 2022 году экспорт агропродукции области составил 249,6 миллиона долларов США. По итогам 2024 года этот показатель достиг 397,2 миллиона долларов, увеличившись более чем в 1,5 раза. Иными словами, всего за два года объем экспорта вырос на 147,6 миллиона долларов.

За первые шесть месяцев 2025 года за рубеж было отправлено продукции на сумму 226,3 миллиона долларов. Это свидетельствует о том, что к концу года показатель может превысить результат прошлого года.

Рост объемов экспорта обеспечили несколько факторов: производство качественной продукции, развитие перерабатывающих предприятий и установление эффективных связей с зарубежными рынками. Важную роль также сыграли государственные программы поддержки сельского хозяйства.

Сегодня Алматинская область вышла в лидеры по экспорту мяса, птицы, фруктов и овощей. Природно-климатические условия региона и трудолюбие фермеров позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию для внешних рынков.

Рост агроэкспорта — это не только экономическая выгода, но и новые рабочие места на селе, повышение доходов фермеров и укрепление региональной экономики.