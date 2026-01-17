Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов провёл переговоры с Федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Алоисом Райнером на полях Международной конференции министров сельского хозяйства в рамках 18-го Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA), передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. Азат Султанов подчеркнул высокий приоритет взаимодействия с Германией, отметив её роль как одного из ведущих международных центров диалога по вопросам продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства.

По словам вице-министра, Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере устойчивых агротехнологий, управления водными ресурсами, агроинноваций, а также в наращивании торгово-экономических связей в агропромышленном комплексе. Он сообщил, что по итогам 11 месяцев 2025 года товарооборот сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Германией увеличился на 20%, а объём экспорта казахстанской агропродукции вырос на 41%.

В рамках деловой программы также состоялась встреча Азата Султанова с парламентским статс-секретарём Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Маркусом Шиком. В ходе переговоров была отмечена значимая роль Казахстанско-германского аграрно-политического диалога, который на протяжении более 16 лет служит эффективной платформой для обмена опытом, реализации совместных проектов и укрепления партнёрских отношений.

Среди успешных примеров сотрудничества стороны выделили совместный проект по устойчивому развитию производства молока в Казахстане (KFM), реализуемый с 2019 года и уже продемонстрировавший практические результаты.

По итогам встреч стороны выразили уверенность, что дальнейшее укрепление сотрудничества будет способствовать развитию агропромышленного комплекса, повышению продовольственной безопасности и формированию устойчивой модели сельского хозяйства.