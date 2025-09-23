Министерство энергетики Казахстана опровергло сообщения в СМИ о продолжающихся поставках казахстанского бензина в Узбекистан, передает BAQ.KZ.

Эти сведения не соответствуют действительности. На сегодняшний день экспорт бензина из Казахстана в Узбекистан или любые другие страны не осуществляется, — говорится в заявлении ведомства.

В Минэнерго напомнили, что в стране действует запрет на вывоз ГСМ, а правительство реализует План по недопущению незаконного экспорта и контрабанды. По информации министерства, речь в публикациях шла о разовой мере, принятой весной текущего года. Тогда, в апреле–мае, в условиях достаточных запасов топлива внутри страны, было принято точечное решение экспортировать излишки бензина АИ-92. Эта практика соответствует международным стандартам и позволила разгрузить хранилища, обеспечив дополнительные налоговые поступления.

С июня экспорт был полностью прекращен для накопления стратегических запасов перед плановыми ремонтами на НПЗ, — отметили в ведомстве.

По данным Минэнерго, отмена госрегулирования и введение запрета на вывоз топлива позволили стабилизировать рынок и существенно нарастить резервы: к лету запасы бензина АИ-92 выросли почти на 70%, дизельного топлива — на 78%. В министерстве подчеркнули, что ситуация на рынке ГСМ в настоящее время стабильна, внутренний рынок обеспечивается в полном объеме.