Экспорт дизеля могут остановить на 90 дней в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива.

По данным издания Politico, в Белом доме рассчитывают таким образом повлиять на цены на энергоносители. Обсуждение инициативы проходит на фоне подготовки к промежуточным выборам в Конгресс США, которые состоятся в ноябре.

Когда может появиться решение

Как отмечает издание, предложение пока проходит юридическую проработку. При этом, по информации источников издания, Дональд Трамп может объявить о введении запрета уже до конца этой недели.

Если мера будет принята, она станет первым ограничением экспорта энергоносителей такого масштаба с 2015 года. Тогда администрация Барака Обамы отменила действовавший в США на протяжении десятилетий запрет на экспорт нефти.

Почему против выступают нефтяники

Представители нефтяной отрасли выступают против возможного ограничения. Они считают, что краткосрочный эффект от запрета может впоследствии смениться ростом цен на топливо.

Против инициативы также выступают министр энергетики Крис Райт, министр финансов Скотт Бессент и министр внутренних дел Дуг Бургум.

При этом окончательное решение о введении 90-дневного запрета пока не принято.