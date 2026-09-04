Экспорт Карагандинской области превысил $1 млрд: завод из Сарани вышел на рынок Европы

Экспорт Карагандинской области в 2026 году вырос почти на треть и превысил $1 млрд. Более 100 предприятий региона уже продают продукцию в 40 стран, а производитель оптического кабеля из Сарани начал поставки в Германию, Данию и Австрию, передает BAQ.KZ.

Регион экспортирует продукцию в Россию, Узбекистан, Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны. В портфеле Экспортно-кредитного агентства Казахстана Карагандинская область сейчас занимает первое место.

Одним из предприятий, расширивших географию продаж, стал Kazcentrelectroprovod из Сарани. Компания работает более 30 лет и выпускает оптический кабель. Сейчас ее продукция поставляется на европейский рынок.

«География наших поставок охватывает ближнее и дальнее зарубежье. Вышли на рынок Европы, Германия, Дания, Австрия. Как любое производственное предприятие и экспортёр, мы нуждаемся в государственной поддержке. С Экспортно-кредитным агентством работаем с 2025 года. Оно даёт нам финансы с пониженной ставкой. Это очень важно для развития, расширения производства и объёма экспорта. Имея длинные и недорогие деньги, мы можем конкурировать на рынках Европы», - рассказал генеральный директор КСЕР Сергей Ким.

Компания получает финансирование по сниженной ставке и страхует экспортные контракты. Страхование снижает риски при работе с зарубежными покупателями.

Kazcentrelectroprovod представлена и на платформе «Витрина экспортёров Buy from Kazakhstan», через которую предприятия продвигают продукцию и ищут новые рынки сбыта.

Мощность завода достигает 200 км оптического кабеля в сутки. Такого объема хватило бы почти на всю дистанцию от Сарани до Астаны.

Производство проходит несколько этапов. После скрутки кабель направляют в другие цеха, включая участок покраски, а на финальном этапе на него наносят бронированную оболочку. Оборудование на предприятии регулярно обновляют.

На заводе работают 250 человек. Компания создала собственный учебный центр для подготовки специалистов.

Рост поставок KCEP показывает, как меняется экспортная структура Карагандинской области. Наряду с традиционными направлениями предприятия региона все активнее выходят на рынки Европы, а объем внешних продаж региона уже превысил миллиард долларов.