В декабре 2025 года 50 тысяч тонн кашаганской нефти планируется экспортировать в Китай по трубопроводу Атасу–Алашанькоу. Об этом сообщили зарубежные СМИ. По данным Reuters, 30 тысяч тонн поставит CNPC, ещё 20 тысяч тонн — Inpex. Решение было принято после повреждения терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море в результате атаки украинского дрона. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

В Министерстве энергетики РК официальных заявлений по этому поводу пока не сделали, ограничившись сообщением о том, что письменный ответ на запрос редакции будет предоставлен позднее. Между тем эксперты нефтяного рынка сходятся во мнении, что речь идёт не о смене экспортной стратегии, а о проверке альтернативного маршрута.

Экономист и финансист Расул Рысмамбетов отмечает, что трубопровод Атасу–Алашанькоу не может рассматриваться как полноценная замена КТК.

"Трубопровод Атасу–Алашанькоу был построен в 2005 году. В целом его годовая пропускная способность при текущих возможностях рассчитана на 20 миллионов тонн", — сказал он.

При этом эксперт подчёркивает, что по масштабу маршрут несопоставим с КТК, однако может выполнять функцию альтернативного направления.

"При необходимости, думаю, этот объём можно нарастить. Разумеется, он не заменит КТК, но может стать очень хорошей альтернативой", — отметил Рысмамбетов.

По его словам, сейчас трубопровод загружен лишь наполовину.

"В настоящее время используется примерно половина из этих 20 миллионов тонн. Трубопровод Атасу–Алашанькоу доходит до нефтеперерабатывающего завода Душаньцзы на территории Китая. Этот завод может перерабатывать нашу нефть, и у него ещё есть свободные мощности", — пояснил он.

С учётом текущей загрузки маршрут уже сейчас способен принимать значительные объёмы.

"Поэтому в текущих условиях Атасу–Алашанькоу может свободно принимать до 10 миллионов тонн нефти в год", — добавил эксперт.

При этом, по мнению Рысмамбетова, ни одна альтернатива в ближайшее время не сможет заменить КТК как основную экспортную артерию Казахстана.

"Известно, что объёмы экспорта через КТК значительно выше. Но, насколько я понимаю, в середине декабря КТК будет вновь запущен в течение одной недели", — отметил он.

Экономист и аналитик Ернар Серик считает прямые поставки кашаганской нефти в Китай прагматичным шагом в условиях геополитических рисков.

"Прямая отправка кашаганской нефти в Китай — это практический и прагматичный шаг по диверсификации экспортных направлений. Зависимость от инфраструктуры КТК давно считается стратегическим риском, поэтому испытание альтернативных маршрутов соответствует текущей рыночной и геополитической логике", — заявил эксперт.

При этом объём в 50 тысяч тонн, по его словам, носит скорее стратегический, чем коммерческий характер.

"50 тысяч тонн — это небольшая коммерческая партия, но важный шаг для демонстрации того, что маршрут технически и логистически работоспособен. Вопрос стабильных поставок в будущем будет зависеть от рыночной конъюнктуры и договорённостей", — отметил Серик.

Он также указал на ограничения китайского рынка.

"Западные регионы Китая не являются крупными потребителями нефти. Основной спрос сосредоточен на восточном побережье — в Шанхае, Гуандуне, Чжэцзяне. Направление Атасу–Алашанькоу ориентировано в основном на покрытие региональных потребностей", — пояснил эксперт.

Кроме того, конкуренцию для казахстанской нефти усиливают поставки из России.

"Сейчас Китай закупает российскую нефть с очень большими скидками. Это осложняет конкуренцию для Казахстана. Поэтому выйти на большие объёмы на китайском рынке непросто", — добавил он.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов обращает внимание на то, что информация о возможных поставках пока не подтверждена официально.

"Как обычно, важные новости о нефтяной отрасли Казахстана мы узнаём не из наших, а из зарубежных СМИ или неофициальных источников. Консорциум NCOC по Кашагану официально эту информацию не подтвердил. Поэтому это может быть как реальный план, так и просто обсуждение. Реализуется ли он на практике — пока неизвестно", — сказал он.

Он также подчёркивает, что речь идёт не о решении государства.

"Я не согласен с заголовками вроде „Казахстан перенаправил нефть в Китай“. Это не решение Казахстана. Эта нефть принадлежит акционерам NCOC. CNPC отправляет 30 тысяч тонн, INPEX — 20 тысяч тонн. То есть эта нефть не является собственностью Казахстана, и страна не может на неё влиять", — отметил Байдильдинов.

С экономической точки зрения китайское направление уступает КТК.

"Логистика до Китая, конечно, менее привлекательна, чем направление КТК. Трубопровод Атасу–Алашанькоу не связан напрямую с крупными месторождениями. Часть нефти приходится перевозить железнодорожными цистернами, что дороже и сложнее", — пояснил эксперт.

По его оценке, 50 тысяч тонн — крайне незначительный объём.

"Это очень маленький объём. Если сохранять такой уровень, в год получится около 600 тысяч тонн. При том что через КТК ежегодно транспортируется 55 миллионов тонн нефти, это всего лишь капля в море", — сказал Байдильдинов.

Эксперт напомнил и о ценовых факторах.

"Раньше Китай покупал эту нефть с дисконтом 6–8 долларов за баррель. Сейчас точную цифру я не знаю, но ранее действовали такие тарифы", — отметил он.

В то же время поставки через КТК остаются наиболее выгодными.

"Логистика от Казахстана до порта Новороссийск обходится примерно в 5 долларов за баррель. С учётом цены и затрат это очень эффективный маршрут", — подчеркнул эксперт.

По мнению Байдильдинова, прямые поставки кашаганской нефти в Китай не станут устойчивым долгосрочным направлением.

"На мой взгляд, это временная мера, возникшая после атаки на КТК. После восстановления пропускной способности КТК с высокой вероятностью эти объёмы по китайскому направлению прекратятся", — считает он.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что возможная отправка кашаганской нефти в Китай носит тактический характер и направлена на проверку альтернативной инфраструктуры. Этот маршрут не способен заменить КТК, но может рассматриваться как дополнительная опция в условиях геополитических рисков и внешних ограничений.