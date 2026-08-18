Казахстан наращивает объемы внешней торговли. По итогам января-июня 2026 года экспорт товаров из страны достиг $40,3 млрд, увеличившись на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, в первые шесть месяцев 2025 года объем экспорта составлял $37,1 млрд. По данным Министерства торговли и интеграции, за год показатель вырос примерно на $3,2 млрд.

Экспорт растет быстрее импорта

Импорт Казахстана за первое полугодие 2026 года увеличился на 5,4% и достиг $31,5 млрд.

Общий объем внешнеторгового оборота составил $71,8 млрд, что на 7,2% больше показателя годичной давности.

При этом положительное сальдо внешней торговли приблизилось к $8,9 млрд. Таким образом, экспорт продолжил расти более высокими темпами, чем импорт, что положительно отразилось на торговом балансе страны.

Казахстан расширяет рынки сбыта

Рост экспорта сопровождается расширением географии поставок. Казахстанские товары укрепляют свои позиции на рынках Китая, Турции, Франции, Узбекистана и других государств.

Особенно заметно увеличились поставки в Турцию — экспорт в эту страну за год практически удвоился.

Расширение внешних рынков позволяет Казахстану одновременно наращивать объемы экспорта и снижать зависимость от отдельных направлений торговли.

Что показывает статистика

Итоги первого полугодия свидетельствуют о сохранении положительной динамики внешней торговли Казахстана. Страна не только преодолела отметку в $40 млрд по экспорту, но и обеспечила рост поставок темпами, опережающими увеличение импорта.

На фоне расширения торговых связей с крупнейшими рынками Азии, Европы и Центральной Азии Казахстан продолжает укреплять позиции своих товаров на международном рынке.