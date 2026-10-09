Экспорт Казахстана превысил $48 млрд: растут поставки несырьевых и аграрных товаров

В первом полугодии 2026 года экспорт товаров Казахстана по методологии платёжного баланса увеличился на 27,1% и достиг 48,5 млрд долларов. Положительная динамика отмечена более чем по 80% товарных позиций, сообщает Национальный банк.

По данным Бюро национальной статистики, существенный рост зафиксирован по ряду ключевых экспортных товаров. Поставки меди и медных катодов увеличились на 58%, медных руд и концентратов — на 42,9%, пшеницы — на 28,2%, урана — на 15,1%. Экспорт серы вырос в 2,9 раза, серебра — в 2,4 раза.

Положительная динамика сохранилась и по итогам семи месяцев 2026 года. Экспорт товаров увеличился на 15,8%, до 50,9 млрд долларов. Положительное сальдо внешней торговли достигло 14 млрд долларов, что на 5,4 млрд долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Несырьевой экспорт демонстрирует рост

На фоне увеличения объёмов производства в обрабатывающей промышленности на 9% несырьевой экспорт Казахстана вырос на 19,5%, достигнув 18,6 млрд долларов.

Заметный вклад в общую динамику внесло сельское хозяйство. За семь месяцев экспорт аграрной продукции увеличился на 34,8% — с 3,7 до 5 млрд долларов.

Основными драйверами роста стали поставки пшеницы, которые увеличились на 25,5%, подсолнечного масла — на 49,1%, кормов для животных — на 68,2%. Экспорт семян льна вырос в 2,2 раза, муки — на 37,1%.

На перечисленные товарные позиции приходится около 60% экспорта сельскохозяйственной продукции Казахстана.

Таким образом, рост экспортных поставок охватывает как традиционные сырьевые товары, так и продукцию обрабатывающей промышленности и аграрного сектора. Это свидетельствует о расширении экспортных возможностей страны и укреплении позиций казахстанских товаров на внешних рынках.