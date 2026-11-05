Экспорт Казахстана в США резко вырос: товарооборот достиг 2,89 млрд долларов

За девять месяцев 2026 года товарооборот между Казахстаном и США достиг 2,89 млрд долларов. Это на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом казахстанский экспорт на американский рынок вырос почти наполовину. Такие данные Министерство торговли и интеграции РК предоставило в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ.

По информации ведомства, с января по сентябрь 2026 года экспорт казахстанских товаров в США увеличился на 46,6%, достигнув 1,1 млрд долларов.

Импорт американской продукции в Казахстан за тот же период вырос на 13,8% и составил 1,79 млрд долларов.

Таким образом, несмотря на заметный рост казахстанского экспорта, импорт из США по-прежнему превышает объем поставок отечественных товаров на американский рынок.

По итогам девяти месяцев отрицательное сальдо торгового баланса Казахстана с США составило около 690 млн долларов.

Казахстан остается крупнейшим торговым партнером США в Центральной Азии

По данным Министерства торговли и интеграции, Казахстан занимает ведущее место среди стран Центральной Азии по объему торговли с Соединенными Штатами.

В 2025 году совокупный товарооборот США с пятью государствами Центральной Азии составил 6,54 млрд долларов. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 53,1%.

Из этой суммы 5,11 млрд долларов пришлось на Казахстан. Таким образом, на долю республики пришлось около 78% всей торговли США со странами региона.

Второе место занял Узбекистан, товарооборот которого с США в 2025 году составил 1,05 млрд долларов. Для сравнения, объем торговли Казахстана с американской стороной оказался почти в пять раз выше.

Как изменилась торговля США с Центральной Азией

Согласно данным министерства, после небольшого снижения в 2024 году торговля США со странами Центральной Азии вновь продемонстрировала рост в 2025-м.

В частности, объем американского экспорта в государства региона увеличился с 2,49 млрд долларов в 2024 году до 4,78 млрд долларов в 2025-м.

В то же время стоимость товаров, импортированных США из стран Центральной Азии, составила около 1,76 млрд долларов.

Таким образом, в структуре торговли США с регионом преобладают поставки американской продукции.

Что происходит с торговлей Казахстана и США

Статистика за девять месяцев 2026 года показывает, что казахстанский экспорт в США растет значительно быстрее импорта.

Если поставки отечественных товаров на американский рынок увеличились на 46,6%, то импорт из США вырос на 13,8%.

При этом Казахстан продолжает закупать у американских поставщиков больше товаров в стоимостном выражении, чем экспортирует.

На фоне увеличения товарооборота одним из важных вопросов остается структура казахстанского экспорта: какие именно товары обеспечивают рост поставок в США и какую долю среди них занимает продукция с высокой добавленной стоимостью.