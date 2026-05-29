Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос в два раза – Жумангарин

Заместитель премьер-министра - Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил о том, что экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос в два раза, передает BAQ.KZ.

"Казахстан за последние 10 лет увеличил экспорт в страны Союза с 5 до 10 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель. Если говорить о товарообороте, он вырос с 15 до 30 миллиардов долларов".

По его словам, товарооборот с третьими странами вырос с 60 до 113 миллиардов долларов.

"Многие используют Казахстан как площадку, где они ставят производство для выхода на рынок ЕАЭС. Это очень удобно, поскольку логистика у нас хорошо развита".

Директор Института прикладных этнополитических исследований, кандидат экономических наук, профессор Гали Динмухаммед заявил, что оценивать ЕАЭС исключительно как "выгоду" или исключительно как "риск" неправильно. По мнению эксперта, для Казахстана это работающий, но пока не полностью реализованный экономический инструмент.