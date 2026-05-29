Жумангарин рассказал о строительстве трех казахстанских школ в России

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал планы Казахстана по строительству школ в России, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, наряду с проектом образовательного центра "Казахстан – Сириус" стороны прорабатывают создание новых школ в приграничных регионах двух стран.

"Россия выступила с предложением построить три школы в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. Соответственно, мы выступили с инициативой построить школы в Оренбурге, Омске и Астрахани", – сообщил Жумангарин в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что по части проектов работа уже началась.

"С Оренбургом, насколько я знаю, земельные участки уже согласовали. По Астрахани этот вопрос еще согласовывается. Когда все будет готово, мы одновременно все это подпишем", – сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли эти учебные заведения исключительно казахскими школами, Жумангарин пояснил, что обучение планируется организовать на двух языках - русском и казахском.

"Везде будет смешанное обучение. Там русско-казахский язык обучения, здесь, соответственно, то же самое. И русский язык будут изучать, и казахский язык будут изучать", – заявил он.

По словам министра, образовательные программы и методики будут согласованы между двумя странами.

"Программы, методики — все будут согласованы между собой", – отметил Жумангарин.

Он также сообщил, что после подписания необходимых соглашений строительство школ может занять сравнительно небольшой срок.

"Как только соглашение подпишется, школу строим. Год-полтора максимум ее построим", – заключил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что в Астане в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина состоялась церемония закладки капсулы будущего образовательного комплекса "Казахстан – Сириус". В мероприятии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.