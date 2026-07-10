За первые пять месяцев 2026 года в Казахстане произвели 35,1 тысячи тонн мороженого. Основная часть продукции пришлась на Алматинскую область, а экспорт продолжил уверенный рост, передает BAQ.KZ.

По данным статистики, 66,3% всего объема производства обеспечивает Алматинская область – здесь выпустили 23,3 тысячи тонн мороженого. В число крупнейших производителей также вошли Туркестанская область (6 тысяч тонн), Алматы (1,3 тысячи тонн) и Акмолинская область (1,1 тысячи тонн).

Наибольшим спросом у производителей пользуются классические виды продукции. Так, с начала года выпущено 15,2 тысячи тонн сливочного мороженого и 14,3 тысячи тонн пломбира. Вместе они составляют более 80% всего объема производства.

Экспорт продолжает расти

По итогам января–апреля Казахстан экспортировал 6,4 тысячи тонн мороженого на сумму 24,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 46,4% в натуральном выражении и на 77% – в денежном.

Практически весь экспорт – 99,9% – приходится на страны СНГ. Крупнейшим покупателем остается Россия, куда поставлено 4,3 тысячи тонн продукции. Значительный рост также зафиксирован в поставках в Кыргызстан и Узбекистан.

Импорт мороженого также увеличился. За четыре месяца в страну ввезли 3,4 тысячи тонн продукции на сумму 12,9 млн долларов. Основными поставщиками стали Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

Несмотря на рост импорта, внешнеторговый баланс остается положительным: экспорт превысил импорт на 2,9 тысячи тонн.

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