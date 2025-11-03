С сентября по октябрь 2025 года Казахстан экспортировал 2 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщило АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составил 1,8 миллиона тонн, что говорит о стабильном росте внешней торговли зерном.

Особенно заметным стал рост поставок в соседние страны. Экспорт в Узбекистан увеличился на 42%, достигнув 1,049 миллиона тонн, поставки в Кыргызстан выросли в 2,6 раза — до 64 тысяч тонн, а в Азербайджан — в 3,1 раза, достигнув 56 тысяч тонн. Значительный рост наблюдается и в Афганистане, куда было поставлено 104 тысячи тонн зерна (+42,5%), а также в Туркменистане, где экспорт удвоился и составил 7 тысяч тонн.

Эксперты отмечают, что рост экспорта зерна демонстрирует укрепление позиций Казахстана на международных рынках и повышение конкурентоспособности национальной сельскохозяйственной продукции. Увеличение поставок в соседние страны также свидетельствует о расширении логистических возможностей и эффективной работе транспортных компаний.