В Кабуле состоялась важная встреча представителей АО "НК "Продкорпорация" с афганскими государственными компаниями, деловыми кругами, отраслевыми ассоциациями и частным сектором. Мероприятие было организовано Торговым домом Казахстана в Герате — платформой, обеспечивающей эффективное взаимодействие бизнес-сообществ двух стран.

Переговоры в афганской столице стали логическим продолжением договорённостей, достигнутых ранее в ходе визитов членов Правительства Республики Казахстан в Афганистан.

В работе встречи приняли участие министр промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Нуриддин Азизи, Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Афганистане Газиз Акбасов, руководитель Торгового дома Казахстана в Афганистане Арман Есентаев, а также заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев.

Основным вопросом обсуждения стала продовольственная безопасность в Центральной Азии, с акцентом на расширение поставок казахстанской аграрной продукции — пшеницы, масличного льна, кукурузы и сои. По итогам переговоров были намечены перспективы заключения экспортных контрактов на сумму свыше 100 миллионов долларов США.

"Продкорпорация, как государственный оператор зернового рынка, заинтересована в углублении делового сотрудничества с афганскими партнерами. Мы готовы наращивать объемы экспорта и располагаем всеми необходимыми ресурсами для обеспечения стабильных и качественных поставок", — подчеркнул представитель Продкорпорации.

Со стороны Афганистана выразили заинтересованность в создании устойчивых торговых механизмов и инициировали обсуждение инструментов сопровождения экспортных контрактов.

В рамках встречи стороны договорились о поддержке казахстанских производителей в консолидации экспортных партий агропродукции. Это позволит минимизировать торговые барьеры и стимулировать развитие взаимной торговли, что полностью соответствует задачам, поставленным Главой государства Казахстана по продвижению отечественной продукции на международные рынки.

АО "НК "Продкорпорация" продолжает стратегию расширения географии экспортных поставок. В 2025 году компания достигла рекордного объема реализации зерна — более 1,2 миллиона тонн. Помимо традиционных рынков, казахстанская пшеница начала поставляться в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки.