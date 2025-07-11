Мясо из Казахстана выходит на новые рубежи: в 2025 году зарубежный спрос на отечественную баранину и говядину вырос в разы, передает BAQ.KZ со ссылкой на KTK. За первые четыре месяца этого года объёмы экспорта мяса существенно превзошли показатели 2024 года.

По словам Индиры Алагузовой, главного эксперта департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК, экспорт говядины составил 8,4 тысячи тонн, а баранины - 6,7 тысячи тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особым спросом пользуется именно баранина, которая становится всё более популярной на рынках Ближнего Востока и соседних стран.

Основные покупатели казахстанской мясной продукции - Узбекистан, Россия, Таджикистан, Иран и ОАЭ. Кроме того, в 2025 году Казахстану удалось открыть новые рынки сбыта: Китай, Сирию, Иорданию и Грузию. Экспорт расширяется не только по объёму, но и по глубине переработки: за рубеж начали активно поставлять колбасы, тушёнку и другие мясные изделия.

Эксперты считают, что успех на внешних рынках - это не только экономическое достижение, но и социальный шанс для сельских регионов.

Сапарбай Жобаев, эксперт по аграрной политике, подчёркивает: "Спрос на мясо за рубежом будет стимулировать развитие животноводства. Появится больше фермеров, больше молодёжи останется в аулах. Сегодня в селе даже пастухов не хватает, даже за 400–500 тысяч тенге в месяц никто не идёт!".