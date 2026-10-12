Экспорт казахстанской нефти в сторону Китая вырос на 26%

За девять месяцев 2026 года «КазТрансОйл» транспортировал и перевалил 35,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Это на 3% больше, чем годом ранее, передает BAQ.KZ со ссылкой на компанию.

Заметнее всего вырос объем нефти, которую передавали в систему Каспийского трубопроводного консорциума – на 42%, до 3,57 млн тонн.

Увеличились и поставки в сторону Китая. Через нефтепровод «Атасу – Алашанькоу» перевалили 8,5 млн тонн нефти. Из них 984 тыс. тонн пришлось на экспорт казахстанской нефти – это на 26% больше, чем год назад.

Больше нефти отправляли и через Каспий. Через порт Актау в танкеры загрузили 2,6 млн тонн – рост составил 7%. При этом поставки по направлению Баку – Тбилиси – Джейхан выросли сразу на 24%, до 1,16 млн тонн.

Сколько нефти получили казахстанские НПЗ

На нефтеперерабатывающие заводы страны за девять месяцев направили почти 13,8 млн тонн нефти.

Больше всего получил Павлодарский нефтехимический завод – 4,86 млн тонн. На Шымкентский НПЗ поставили 4,21 млн тонн, на Атырауский – 4,07 млн тонн. Еще 660 тыс. тонн получил завод Caspi Bitum.

По маршруту Атырау – Самара за девять месяцев прокачали 7,57 млн тонн нефти.

Еще 14,8 млн тонн прошло по системе Казахстанско-Китайского трубопровода – на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

По нефтепроводу «МунайТас» транспортировали 5,03 млн тонн, что на 13% больше прошлогоднего показателя.

Отдельно компания сообщила о работе водовода Астрахань – Мангышлак. По нему жителям и предприятиям Атырауской и Мангистауской областей за девять месяцев подали 18,3 млн кубометров пресной воды.