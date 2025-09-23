Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании Правительства сообщил о росте экспорта продукции агропромышленного комплекса за 7 месяцев 2025 года. По его словам, положительная динамика фиксируется как в растениеводстве, так и в животноводстве, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В растениеводстве в стоимостном выражении рост составил 51%. Основной рост пришелся на традиционную продукцию: пшеница, масло подсолнечное, корм для животных, ячмень и семена льна. В животноводстве рост составил 27%", – сказал министр.

Топ-10 стран-импортеров формируют более 70% внешнего спроса на казахстанскую продукцию.

"Наша стратегическая ориентация – расширить традиционные рынки СНГ и Китая и выйти на перспективные направления Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", – отметил Шаккалиев.

Для этого создается торгово-логистическая инфраструктура: национальные павильоны и представительства за рубежом, логистические хабы, а также площадки на международных e-commerce платформах, таких как JD.com и Alibaba.com.

В этом году подписаны соглашения о свободной торговле ЕАЭС с ОАЭ и Монголией, а также ведется подготовка к заключению соглашения с Индонезией.

Министр сообщил, что меры поддержки экспортеров АПК реализуются комплексно. Экспортно-кредитное агентство с начала года оказало поддержку на 119 млрд тенге, в портфеле 61 проект на 180 млрд тенге, из которых 69% приходится на МСБ. QazTrade в рамках программы "Экспортная акселерация" сопровождает 40 компаний, проведено 6 торгово-экономических миссий с контрактами на 159,4 млрд тенге, до конца года запланированы еще четыре. Также казахстанские производители приняли участие в 10 международных выставках и форумах.

Отдельное внимание уделено развитию масложировой отрасли. Завершается подготовка дорожной карты на 2026–2028 годы, цель которой – довести ежегодный оборот сектора свыше 1 млрд долларов и вывести Казахстан в топ-3 мировых экспортеров подсолнечного масла. По словам министра, данный опыт будет масштабирован и на другие направления агроэкспорта.