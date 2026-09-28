Экспорт молока демонстрирует рост
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане за январь-август 2026 года произвели 441,3 тыс. тонн обработанного молока. Это на 0,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда объем производства составил 440,5 тыс. тонн.
Где производят больше всего
Наибольшие объемы обработанного молока за восемь месяцев 2026 года произвели:
-
в Северо-Казахстанской области – 120,8 тыс. тонн;
-
в Акмолинской области – 96,2 тыс. тонн;
-
в Алматинской области – 64,7 тыс. тонн;
-
в Костанайской области – 43 тыс. тонн.
Как изменилось производство за год
По итогам 2025 года в Казахстане произвели 671 тыс. тонн обработанного молока. По сравнению с 2024 годом объем увеличился на 6,2%.
Куда экспортируют казахстанское молоко
За январь-июль 2026 года экспорт обработанного молока составил 2,9 тыс. тонн. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда за рубеж было поставлено 2,8 тыс. тонн.
Основными направлениями экспорта стали Россия – 2,24 тыс. тонн, Узбекистан – 307,9 тонны и Таджикистан – 194 тонны.
Самое читаемое
- Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
- Даурен Косанов освобожден от должности Министра обороны
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек
- Айдос Мырзахметов назначен новым министром обороны