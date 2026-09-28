Экспорт молока демонстрирует рост

В Казахстане за январь-август 2026 года произвели 441,3 тыс. тонн обработанного молока. Это на 0,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда объем производства составил 440,5 тыс. тонн.

Где производят больше всего

Наибольшие объемы обработанного молока за восемь месяцев 2026 года произвели:

в Северо-Казахстанской области – 120,8 тыс. тонн;

в Акмолинской области – 96,2 тыс. тонн;

в Алматинской области – 64,7 тыс. тонн;

в Костанайской области – 43 тыс. тонн.

Как изменилось производство за год

По итогам 2025 года в Казахстане произвели 671 тыс. тонн обработанного молока. По сравнению с 2024 годом объем увеличился на 6,2%.

Куда экспортируют казахстанское молоко

За январь-июль 2026 года экспорт обработанного молока составил 2,9 тыс. тонн. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда за рубеж было поставлено 2,8 тыс. тонн.

Основными направлениями экспорта стали Россия – 2,24 тыс. тонн, Узбекистан – 307,9 тонны и Таджикистан – 194 тонны.