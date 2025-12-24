Экспорт мяса из Казахстана приближается к 60 тысячам тонн
В Министерстве сельского хозяйства рассматривается возможность пересмотра верхних пределов лимитов в животноводстве с учетом запросов бизнеса, передаёт BAQ.KZ.
Все изменения нормативных правил прорабатываются совместно с отраслевыми ассоциациями и предпринимателями Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
"Cегодня установлены нижние пределы, но вопрос верхнего предела мы сейчас рассматриваем. Любые изменения нормативных правовых актов мы обязательно отрабатываем с ассоциациями и бизнесом. Министерство готово рассматривать индивидуальные проекты, если они предполагают крупные объемы и экономически обоснованы. Бизнес говорит о необходимости объемов в 10–15 тысяч голов. Если такие компании есть и они готовы реализовывать проекты в таком масштабе, мы готовы индивидуально рассматривать эти вопросы. Для нас важно, чтобы бизнес был рентабельным и эффективным", — отметил Азат Султанов.
Он также сообщил о росте экспорта мясной продукции и изменении его структуры.
"В текущем году мы приближаемся к отметке по экспорту мяса в 60 тысяч тонн. Еще несколько лет назад это была высокая и практически недостижимая планка. Рост обеспечен за счет переработки и экспорта охлажденного мяса, тогда как вывоз живого скота не планируется.Мы выстраиваем работу так, чтобы экспортировать переработанную продукцию и охлажденное мясо, а не живой скот. По живому скоту открывать экспорт в планах нет", — заявил Азат Султанов.
В Минсельхозе добавили, что компании с подтвержденными экспортными контрактами могут осуществлять поставки без ограничений.
"Экспорт для таких компаний не ограничивается. При наличии твердого экспортного контракта продукция экспортируется беспрепятственно", — резюмировал Азат Султанов.
