В Министерстве сельского хозяйства рассматривается возможность пересмотра верхних пределов лимитов в животноводстве с учетом запросов бизнеса, передаёт BAQ.KZ.

Все изменения нормативных правил прорабатываются совместно с отраслевыми ассоциациями и предпринимателями Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

"Cегодня установлены нижние пределы, но вопрос верхнего предела мы сейчас рассматриваем. Любые изменения нормативных правовых актов мы обязательно отрабатываем с ассоциациями и бизнесом. Министерство готово рассматривать индивидуальные проекты, если они предполагают крупные объемы и экономически обоснованы. Бизнес говорит о необходимости объемов в 10–15 тысяч голов. Если такие компании есть и они готовы реализовывать проекты в таком масштабе, мы готовы индивидуально рассматривать эти вопросы. Для нас важно, чтобы бизнес был рентабельным и эффективным", — отметил Азат Султанов.

Он также сообщил о росте экспорта мясной продукции и изменении его структуры.

"В текущем году мы приближаемся к отметке по экспорту мяса в 60 тысяч тонн. Еще несколько лет назад это была высокая и практически недостижимая планка. Рост обеспечен за счет переработки и экспорта охлажденного мяса, тогда как вывоз живого скота не планируется.Мы выстраиваем работу так, чтобы экспортировать переработанную продукцию и охлажденное мясо, а не живой скот. По живому скоту открывать экспорт в планах нет", — заявил Азат Султанов.

В Минсельхозе добавили, что компании с подтвержденными экспортными контрактами могут осуществлять поставки без ограничений.