В Казахстане за январь–сентябрь 2025 года производство пива выросло на 9,4% и составило 523,4 миллиона литров, показав первый рост после трёх лет снижения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Ранее, в 2024 году, выпуск сократился на 2%, в 2023-м — на 9,8%, а в 2022-м — на 4,3%.

Более 65% всего казахстанского пива производится всего в двух регионах: Алматы (39,7%) и Алматинской области (26,1%). Значительные объёмы также пришлись на Карагандинскую (14,5%) и Костанайскую (11,6%) области. Остальные регионы, включая Шымкент, Павлодар и Западно-Казахстанскую область, занимают лишь незначительную долю рынка — всего 6,1%.

В январе–августе 2025 года отечественные производители обеспечили около 90% потребностей рынка, включая экспорт, тогда как импорт увеличился на 25,1% до 52,3 миллиона литров, составив 10% от общего объёма. Экспорт и реэкспорт также выросли, достигнув 18,4 миллиона литров, что на 30% больше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке увеличилась на 10,9% и составила 507,5 миллиона литров.

Спрос казахстанцев на пиво продолжает стимулировать рост цен. Снижение стоимости пива в стране не фиксировалось уже 81 месяц подряд, при этом непрерывное удорожание наблюдается 44 месяца. В сентябре 2025 года цены поднялись на 0,8%, в августе — на 0,5%, а самый заметный рост в текущем году произошёл в феврале — сразу на 3,4%. В годовом выражении пиво подорожало на 13%.

В международном сравнении рост цен в Казахстане выглядит особенно впечатляюще. По данным Deutsche Bank, за последние пять лет пиво подешевело в Дубае (−37%), Абу-Даби (−36%), Каире (−29%), Токио (−30%) и Франкфурте (−16%). Напротив, рекордные удорожания отмечены в Буэнос-Айресе (+89%), Бирмингеме (+63%), Мехико (+60%) и Варшаве (+59%). В Казахстане за последние пять лет стоимость пива выросла более чем вдвое.

Таким образом, пивной рынок страны демонстрирует одновременно рост производства и экспорта, а также устойчивое повышение цен, отражая как спрос со стороны потребителей, так и глобальные экономические тренды.