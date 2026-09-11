Казахстан заметно увеличил выпуск растительного масла и расширил экспорт. За десять лет производство выросло в четыре раза, а по итогам 2025 года страна заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла. На внутреннем рынке продукция при этом продолжает дорожать.

По информации Energyprom, за январь-июль 2026 года отечественные предприятия произвели 673,2 тыс. тонн растительного масла, что на 29,1% больше показателя за аналогичный период 2025 года.

Десять лет назад объем производства составлял 166,6 тыс. тонн. За последние годы темпы роста также ускорились: в январе-июле 2023 года было произведено 389,9 тыс. тонн, в 2024-м – 427,4 тыс. тонн, а в 2025 году – 521,3 тыс. тонн.

Подсолнечник занимает основную долю

Главным продуктом отрасли остается подсолнечное масло. За семь месяцев 2026 года произведено 473,1 тыс. тонн нерафинированной продукции – на 29,4% больше год к году. Выпуск рафинированного масла достиг 104,8 тыс. тонн, увеличившись на 13,5%.

В совокупности подсолнечное масло обеспечило 85,8% общего производства растительных масел.

Заметно вырос выпуск рафинированного рапсового масла – на 96,2%, до 60,2 тыс. тонн. Производство соевого масла снизилось на 9,2%, до 7,9 тыс. тонн, хлопкового – на 29,7%, до 3,3 тыс. тонн.

Посевы масличных расширяются

Сырьевая база отрасли также увеличивается.

В 2025 году Казахстан собрал рекордные 4,9 млн тонн масличных культур. В этом году площадь посевов достигла 5,2 млн гектаров, увеличившись на 30% за год.

Посевы подсолнечника заняли 2,2 млн гектаров. Это на 25% больше, чем годом ранее, и в 2,3 раза выше показателя 2021 года.

Экспорт растет

За январь-июнь 2026 года Казахстан экспортировал 560,6 тыс. тонн растительного масла. Годовой рост составил 46,2%.

Внутренние продажи за тот же период, напротив, сократились на 24,5%, до 121,1 тыс. тонн. Импорт увеличился всего на 1,8% – до 97,1 тыс. тонн.

На рынке подсолнечного масла экспорт составил 481 тыс. тонн, увеличившись на 41,2%. Производство достигло 498,5 тыс. тонн, а реализация внутри страны снизилась до 83,9 тыс. тонн.

Шестое место в мире

Казахстанская продукция постепенно укрепляет позиции на внешних рынках.

По итогам 2025 года страна заняла шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла и второе среди поставщиков этой продукции в Китай.

Казахстанское масложировое сырье и готовая продукция поставляются более чем в 20 стран. За первые шесть месяцев 2026 года экспорт подсолнечного масла в денежном выражении составил 533 млн долларов.

Почему масло дорожает

Рост выпуска не сопровождается снижением розничных цен.

В августе растительное масло в Казахстане стоило в среднем на 7,7% дороже, чем годом ранее. С начала 2026 года цены выросли на 4,9%.

Для сравнения, в августе 2025 года годовой рост составлял 30%. В 2023 и 2024 годах, наоборот, фиксировалось снижение цен – на 8,5% и 15,9% соответственно.

Сильнее всего за год масло подорожало в Костанайской области – на 15,5%. В Западно-Казахстанской области рост составил 12,2%, в Алматинской и Жамбылской – по 10,8%, в области Улытау – 10,5%, в городе Алматы – 10,1%.

Наименьшее увеличение цен отмечено в Северо-Казахстанской области – 3%, Мангистауской – 3,3%, Актюбинской – 3,5% и области Жетысу – 3,8%.

Сколько стоит литр

Средняя розничная цена подсолнечного масла в августе составила 904 тенге за литр.

Самая высокая стоимость отмечена в Жезказгане – 1 тыс. тенге. В Талдыкоргане литр стоил 950 тенге, в Конаеве – 948, в Уральске – 941 тенге.

Самые низкие цены зафиксированы в Туркестане – 821 тенге, Шымкенте – 828 и Петропавловске – 834 тенге.

Разница между максимальной и минимальной стоимостью составила 202 тенге.

Что происходит на мировом рынке

Мировые цены также остаются фактором, влияющим на отрасль.

По данным ФАО, в августе 2026 года индекс цен на растительные масла достиг максимального значения с июня 2022 года. За месяц показатель вырос на 0,6%, продолжив подъем третий месяц подряд.

Основными факторами стали более высокие цены на пальмовое и соевое масло. Подсолнечное и рапсовое масло на международном рынке, напротив, подешевели.

Для Казахстана рост производства и расширение переработки создают возможности для дальнейшего увеличения поставок за рубеж. Однако динамика экспортного сектора пока не означает автоматического снижения стоимости растительного масла для казахстанских потребителей.