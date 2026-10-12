Экспорт сельхозпродукции Казахстана вырос более чем в 2 раза

Агропромышленный комплекс Казахстана последние семь лет демонстрирует устойчивый рост: увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции, развивается переработка, расширяется экспорт, растут инвестиции и производительность труда.

В 2019–2026 годах объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился в 1,9 раза — с 5,2 трлн до 9,8 трлн тенге. Положительная динамика наблюдается по ключевым направлениям агросектора — от растениеводства и животноводства до пищевой промышленности и внешней торговли.

Как сообщили в МСХ РК, в рамках поручения Главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза Правительство принимает комплексные меры по совершенствованию механизмов финансирования и государственной поддержки, модернизации производственных мощностей и внедрению современных агротехнологий.

Рост производства и развитие переработки

Наиболее заметная динамика за данный период отмечена в растениеводстве. Объем валовой продукции увеличился более чем в 2,1 раза — с 2,8 трлн до 5,9 трлн тенге. В животноводстве показатель вырос в 1,7 раза — с 2,3 трлн до 3,8 трлн тенге.

Одновременно укрепляется перерабатывающий сектор. Производство продуктов питания увеличилось в 2,4 раза — с 1,7 трлн до 4 трлн тенге, напитков — в 2,5 раза, с 398 млрд до 1 трлн тенге. Развитие переработки позволяет повышать добавленную стоимость отечественного сырья, расширять ассортимент продукции и создавать дополнительные производственные цепочки внутри страны.

Укрепляются и позиции Казахстана на внешних рынках. Экспорт сельхозпродукции вырос более чем в 2,1 раза — с 3,3 млрд до 7 млрд долларов США. Дальнейшее расширение экспортного потенциала связано с повышением качества продукции, развитием перерабатывающих мощностей и выходом на новые рынки сбыта.

Инвестиции и производительность — основа дальнейшего роста

Важным результатом развития отрасли стало повышение производительности труда. В 2019–2026 годах она увеличилась в 2,5 раза — с 2,5 млн до 6,2 млн тенге на одного занятого. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства выросла в 2,8 раза — со 115,4 тыс. до 320,8 тыс. тенге.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за этот период увеличились в 2,4 раза — с 495 млрд до 1,2 трлн тенге. Теперь ключевая задача заключается в повышении отдачи от вложенных средств, ускорении технического переоснащения хозяйств, внедрении передовых технологий и рациональном использовании земельных и водных ресурсов.

Животноводство: рост поголовья и объемов производства

Положительные изменения наблюдаются и в животноводстве. В 2019–2026 годах поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 10,8% — с 7,4 млн до 8,2 млн голов, овец и коз — на 7,8%, с 19,2 млн до 20,7 млн голов, птицы — на 9,1%, с 45 млн до 49,1 млн голов.

"Наиболее существенный прирост зафиксирован в коневодстве: поголовье лошадей выросло на 58,6% — с 2,9 млн до 4,6 млн голов. Согласно представленным данным, Казахстан входит в пятерку стран мира по численности лошадей", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 1 сентября 2026 года поголовье крупного рогатого скота достигло 9 млн голов, овец и коз — 23,3 млн, птицы — 47,8 млн, лошадей — 4,9 млн, верблюдов — 310,9 тыс. голов.

За январь–август 2026 года произведено 1,2 млн тонн мяса в живом весе, 2,7 млн тонн молока и 3,2 млрд штук яиц.

Дальнейшее развитие животноводства предусматривает повышение продуктивности поголовья, совершенствование селекционно-племенной работы, укрепление кормовой базы и расширение перерабатывающих мощностей. Приоритетом остается увеличение объемов товарной продукции, повышение ее качества и экономической отдачи для сельхозтоваропроизводителей.

АПК сохраняет положительную динамику в 2026 году

Рост отрасли продолжается и в текущем году. По итогам января–августа 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,2% и составил 4,4 трлн тенге. Объем продукции животноводства вырос на 4,1% — до 2,8 трлн тенге, индекс физического объема продукции растениеводства составил 107,3%.

По итогам 2025 года индекс физического объема продукции сельского хозяйства достиг 105,9%. В том числе в растениеводстве показатель составил 107,5%, в животноводстве — 103,2%.

Достигнутые результаты формируют основу для дальнейшего развития отрасли. Вместе с тем устойчивое наращивание производства требует системной работы по устранению структурных ограничений, повышению эффективности хозяйств и укреплению конкурентоспособности отечественной продукции.

Следующий этап — технологическая модернизация и повышение эффективности

Одним из ключевых приоритетов остается совершенствование государственной поддержки. Финансовые инструменты и субсидирование должны стимулировать рост производительности, внедрение современных технологий и увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, обеспечивая при этом результативное использование бюджетных средств.

Не менее важная задача — расширение доступа аграриев к финансированию. Доступные кредитные ресурсы необходимы для проведения сезонных работ, приобретения техники, модернизации предприятий и реализации инвестиционных проектов. При этом финансовая поддержка должна сопровождаться повышением эффективности хозяйств и устойчивости сельскохозяйственного производства.

Отдельное внимание будет уделено диверсификации растениеводства. Оптимизация структуры посевных площадей с учетом рыночного спроса, почвенно-климатических условий и обеспеченности водными ресурсами позволит расширять производство востребованных культур, укреплять кормовую базу животноводства и повышать рентабельность хозяйств.

Важную роль в модернизации АПК играет аграрная наука. Укрепление взаимодействия научных организаций с производством, развитие селекции и семеноводства, совершенствование племенной работы и ускоренное внедрение научных разработок создадут дополнительные возможности для повышения эффективности отрасли. Особое значение имеют водосберегающие технологии, цифровизация и автоматизация производственных процессов.

Параллельно предстоит продолжить развитие переработки и расширение экспортных возможностей. Увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, модернизация перерабатывающих предприятий и освоение новых рынков сбыта позволят укрепить позиции отечественных производителей и повысить вклад агропромышленного комплекса в экономику страны.