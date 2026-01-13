По данным трейдеров, отслеживающих грузоперевозки, поставки каспийской нефти марки CPC Blend в этом месяце составят от 800 тыс. до 900 тыс.баррелей в день, что примерно на 45% меньше, чем ожидалось в середине декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Theedgemalaysia.

Как пишет издание, экспорт казахстанской нефти из ключевого порта на Черном море резко сократился из-за плохой погоды, ремонтных работ и повреждений, нанесенных беспилотниками, что привело к росту цен на нефть

– CPC обрабатывает подавляющее большинство поставок из Казахстана, а также небольшое количество российской нефти. Что касается казахстанской нефти, то из 45 первоначально запланированных поставок отменено не менее 21 партии.