Экспорт сырой нефти из Казахстана сократился на 45%
По данным трейдеров, отслеживающих грузоперевозки, поставки каспийской нефти марки CPC Blend в этом месяце составят от 800 тыс. до 900 тыс.баррелей в день, что примерно на 45% меньше, чем ожидалось в середине декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на Theedgemalaysia.
Как пишет издание, экспорт казахстанской нефти из ключевого порта на Черном море резко сократился из-за плохой погоды, ремонтных работ и повреждений, нанесенных беспилотниками, что привело к росту цен на нефть
– CPC обрабатывает подавляющее большинство поставок из Казахстана, а также небольшое количество российской нефти. Что касается казахстанской нефти, то из 45 первоначально запланированных поставок отменено не менее 21 партии.
В этом году основное внимание на нефтяном рынке было сосредоточено на Венесуэле — где президент нефтедобывающей страны был захвачен американскими войсками — и на беспорядках в Иране. Однако проблема с причаливанием на нефтяной платформе CPC оказала более ощутимое влияние на поставки, препятствуя способности Казахстана добывать нефть, поскольку страна не может экспортировать все добываемые ею баррели другими путями, – сообщает издание.
По словам очевидцев, система трубопроводов CPC снова перестала получать нефть из-за переполнения резервуаров для хранения.
Согласно данным вторичных источников, собранным Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в прошлом году Казахстан добывал около 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Способность страны потреблять и экспортировать нефть по маршрутам, отличным от ЦПК, составляет примерно половину этого объема, а это значит, что длительные ограничения могут негативно сказаться на добыче.
Как сообщили трейдеры, перебои в поставках привели к сокращению доступности нефти марки CPC Blend, в результате чего ценовые дифференциалы впервые за год вышли в положительную зону. Недавно одна из таких партий была продана с премией в 1,20 доллара США (4,89 ринггита) за баррель по сравнению с нефтью марки Dated Brent, в то время как большинство переговоров велись по цене на 60-80 центов выше эталонной.
