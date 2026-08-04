Экспорт зерна и муки из Казахстана достиг 13,9 млн тонн

С сентября 2025 года по 30 июля 2026 года Казахстан экспортировал 13,9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на заседании Правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Годом ранее объем поставок за этот период составлял 12,4 млн тонн.

«Благодаря мерам по стимулированию экспорта казахстанская продукция вышла на рынки Марокко, Алжира, ОАЭ, Вьетнама и ряда европейских стран, а также были восстановлены поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию», — сообщил Азат Султанов.

В 2024/2025 маркетинговом году экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг рекордных 15,3 млн тонн.

Кроме того, экспорт кормовой муки в Китай вырос в 2,4 раза и достиг примерно 3 млн тонн. Росту поставок способствовало согласование требований к переработке зерна четвертого и пятого классов.