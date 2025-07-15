В 2025 году объёмы экспорта зерна из Казахстана выросли на 60% и достигли 9 миллионов тонн — это максимальный показатель за последние 13 лет. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики РК на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

По его словам, рост экспорта положительно повлиял на развитие услуг в сфере транспорта и торговли.

Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Таджикистан, Иран и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Казахстана достиг более 6% в первом полугодии.