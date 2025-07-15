Экспорт зерна из Казахстана достиг рекорда за 13 лет
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
56Фото: pixabay.com
В 2025 году объёмы экспорта зерна из Казахстана выросли на 60% и достигли 9 миллионов тонн — это максимальный показатель за последние 13 лет. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики РК на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
По его словам, рост экспорта положительно повлиял на развитие услуг в сфере транспорта и торговли.
Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Таджикистан, Иран и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что рост ВВП Казахстана достиг более 6% в первом полугодии.
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