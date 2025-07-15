Рост экономики Казахстана по итогам января-июня 2025 года составил 6,2%, сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"По итогам января-июня текущего года рост экономики составил 6,2 % и ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем-маем. Это наивысший рост за период с 2011 года", - сказал Жумангарин.

Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%. Основные драйверы – транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки – на 5,5%, сельского хозяйства – на 3,7%.

Он отметил, что до конца года перед Правительством стоят четкие ориентиры по удержанию роста экономики на не менее 6%; снижению инфляцию до 10%; привлечению порядка 25 млрд долларов прямых иностранных инвестиций; доведения объема инвестиций в основной капитал до 26 трлн тенге; обеспечению вклад малого и среднего бизнеса в ВВП на уровне порядка 40.