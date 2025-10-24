В преддверии Дня Республики Бюро национальной статистики опубликовало данные, отражающие динамику социально-экономического роста Казахстана за годы Независимости, передает BAQ.KZ.

Согласно представленным данным, экономика страны в реальном выражении выросла в 4,4 раза по сравнению с 1994 годом. Валовое внутреннее производство на душу населения увеличилось с 735,9 доллара до 14 444,6 доллара, что позволило Казахстану войти в группу стран с уровнем дохода выше среднего по классификации Всемирного банка.

Численность занятых в экономике возросла с 6,7 млн человек в 2001 году до 9,2 млн в 2024 году.

Развитие внешней торговли и бизнеса

Объем внешнеторгового оборота за период с 1995 по 2024 годы увеличился в 16 раз — с 9,1 млрд до 142,1 млрд долларов. Экспорт вырос более чем в 15 раз, достигнув 81,7 млрд долларов, а количество торговых партнёров Казахстана увеличилось со 146 до 195 стран.

Количество действующих субъектов бизнеса с 2005 года выросло в четыре раза и превысило 2 миллиона, при этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась с 10,5% до 38,9%.

Социальная сфера

Население Казахстана увеличилось с 16,4 млн человек в 1991 году до 20,4 млн в 2025 году. Продолжительность жизни выросла на 10 лет — с 64,9 до 75,4 года, а коэффициент рождаемости увеличился с 14,57 до 18,15 на 1000 человек.

Инфраструктура и урбанизация

Объёмы ввода жилья выросли с 2,3 млн кв. м в 1994 году до 19,1 млн кв. м в 2024 году, обеспеченность жильём на человека увеличилась с 16,3 до 24,5 кв. м.

За 30 лет в Казахстане построено более 11 тысяч км автодорог, 5,2 тысячи км железных дорог и более 2 тысяч школ. Уровень урбанизации вырос с 55,7% до 63%.