С вступлением в силу нового Налогового кодекса Казахстана упрощается порядок возврата превышения НДС для всех экспортеров, что затронет более тысячи налогоплательщиков, передает BAQ.KZ.

Ранее упрощенный возврат был доступен лишь отдельным категориям — крупным налогоплательщикам, производителям и экспортерам сырья, конвертирующим валютную выручку в тенге. Сейчас же все добросовестные экспортеры смогут получать возврат без проверки в течение 15 рабочих дней.

Для применения упрощенного порядка налогоплательщик должен соответствовать следующим условиям:

отсутствие неисполненных уведомлений налоговых органов;

экспорт составляет не менее 50% от общего оборота;

за последние 12 месяцев подтверждена сумма НДС к возврату по результатам проверки.

Система управления налоговыми рисками позволит определять сумму возврата с минимальными рисками и при этом обеспечивать соблюдение законодательства. Добросовестные компании смогут возвращать до всей суммы превышения НДС.

Кроме того, сроки возврата НДС сокращены: при упрощенном порядке отсчет срока будет начинаться с даты требования, а возврат по результатам проверок — с 75 до 55 рабочих дней. Это позволит экспортерам получать средства на два месяца раньше.

Эксперты отмечают, что изменения значительно повысят оборачиваемость финансов у экспортно-ориентированных компаний, а количество налогоплательщиков, пользующихся упрощенным порядком, увеличится более чем в 20 раз.