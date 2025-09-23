Казахстанские власти не ожидают негативных последствий от введения экспортных квот на мясо. Министры сельского хозяйства и торговли уверяют, что фермеры сохранят прибыльность, господдержка увеличена, а объем квот достаточно велик, чтобы не дестимулировать производство, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге в Правительстве журналист задал вопрос о рисках введения экспортных квот на мясо: не приведет ли это к тому, что животноводы начнут закрывать хозяйства из-за снижения прибыльности, а цены на внутреннем рынке вырастут уже из-за дефицита предложения?

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что опасений нет, поскольку фермеры продолжают наращивать поголовье скота.

"На начало января 2025 года поголовье составляло 7,9 миллиона. Сейчас – уже 8,7 миллиона голов, то есть рост на 17%. Государственная поддержка сохраняется. Мы увеличили оплату за сдачу мяса на мясокомбинаты с 200 до 300 тенге за килограмм, а также увеличиваем субсидию при приобретении поголовья скота с 400 до 700 тысяч тенге. Фермеры этого просили, мы их поддержали. Проблем не видим", – сказал Сапаров.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что объем квот достаточно велик, и это не должно дестимулировать производителей.

"Ключевая вещь – это объем квоты, порядка 13,5 тысяч тонн. Это исторически сложившийся показатель. Здесь ограничений нет. Более того, производители сами получают эти квоты, без посредников, и могут напрямую вывозить объемы. Мы не ожидаем, что это приведет к закрытию хозяйств. Наоборот, меры господдержки остаются стимулирующими", – подчеркнул Шаккалиев.