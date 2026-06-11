Экстремальный прыжок с моста закончился падением с высоты 20 метров в России
Причиной происшествия мог стать незакрепленный страховочный трос.
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В Калининградской области 45-летний мужчина получил тяжелые травмы во время прыжка с тарзанкой. Несчастный случай произошел 7 июня на так называемом Чертовом мосту.
По информации Газета.ru, группа любителей экстремального отдыха собралась на мосту для совершения прыжков. Во время одного из них мужчина сорвался и упал в овраг с высоты около 20 метров.
Предварительно установлено, что причиной происшествия мог стать незакрепленный страховочный трос, который не был надежно зафиксирован на конструкции моста.
После падения пострадавший не смог самостоятельно передвигаться. На место были вызваны спасатели, которые эвакуировали мужчину с помощью жестких носилок и передали его медикам.
Врачи диагностировали у него множественные переломы. В настоящее время мужчина находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. После установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.
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