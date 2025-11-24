В ноябре 2025 года Комитет национальной безопасности провёл задержания шестерых приверженцев деструктивных религиозных течений в городах Алматы, Актобе, Конаев и Шымкент по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе через социальные сети, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, задержанные распространяли призывы к насилию и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъято огнестрельное и холодное оружие, а также значительное количество религиозной литературы. С санкции суда лица помещены под арест.

Отмечается, что 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы был осуждён житель Актюбинской области за распространение материалов с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.

С начала 2025 года по материалам органов КНБ за террористическую и экстремистскую деятельность задержаны 83 человека, а осуждены — 97 человек.

Информация о расследовании ограничена в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК.