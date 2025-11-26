Вертолёт спасательного подразделения АО "Казавиаспас" МЧС РК экстренно доставил младенца из Кульсары в Атырау, передаёт BAQ.KZ.

Ребёнок находился в коме, был подключён к аппарату ИВЛ и нуждался в специализированной медицинской помощи.

"Благодаря оперативным действиям экипажа и слаженной работе медицинской бригады перелёт прошёл успешно и безопасно. После посадки в Атырау ребёнок был сразу передан медикам и доставлен в областное медицинское учреждение для дальнейшего лечения и наблюдения", - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что "Казавиаспас продолжает выполнять важную миссию по оказанию экстренной помощи гражданам, оперативно реагируя на сложные и неотложные ситуации".