Экстренная операция на горе Кокшетау: сотрудники МЧС спасли девушку
Туристка подвернула ногу.
Сегодня, 01:46
46Фото: МЧС РК
На горе Кокшетау в Бурабайском районе Акмолинской области развернулась спасательная операция, передает BAQ.KZ. Молодая женщина 1999 года рождения во время восхождения подвернула ногу и оказалась в ловушке: самостоятельно спуститься вниз она уже не могла.
На помощь пришли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали пострадавшую с горы и передали в руки врачей скорой помощи. К счастью, угрозы для жизни девушки нет.
В экстренном ведомстве ещё раз подчеркнули: перед походами в горы важно заранее продумывать маршрут, трезво оценивать свои силы и помнить о безопасности.
