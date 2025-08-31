На горе Кокшетау в Бурабайском районе Акмолинской области развернулась спасательная операция, передает BAQ.KZ. Молодая женщина 1999 года рождения во время восхождения подвернула ногу и оказалась в ловушке: самостоятельно спуститься вниз она уже не могла.

На помощь пришли сотрудники МЧС. Спасатели эвакуировали пострадавшую с горы и передали в руки врачей скорой помощи. К счастью, угрозы для жизни девушки нет.

В экстренном ведомстве ещё раз подчеркнули: перед походами в горы важно заранее продумывать маршрут, трезво оценивать свои силы и помнить о безопасности.